Le Maroc 3e pays arabe où l'on jeûne le plus longtemps

Cette année la durée du jeûne au Maroc est de 15 heures et 25 minutes, faisant du pays le 3e dans le monde arabe où le jeûne dure le plus longtemps.

D'après le site électronique Alyaoum24, Le Maroc est légèrement devancé par la Tunisie et l'Algérie, où la durée du jeûne atteint les 15 heures et 45 minutes.

Le pays arabe où on jeûnerait le moins longtemps serait par contre les Comores, où la durée du jeune est de 12 heures et 37 minutes seulement.

Dans le monde, les musulmans à jeûner le moins sont par ailleurs ceux habitant en Australie où la durée du jeûne ne dépasse pas les 11 heures et 59 minutes.

Cette différence des durées dépend en effet de la zone géographique de chaque pays, et donc de la distance du pays par rapport aux pôles et à l'Équateur. Plus on se rapproche des pôles, plus l’amplitude est élevée. Plus on se rapproche de l’Équateur, et plus l’amplitude est faible.