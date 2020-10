Le gouvernement durcit les mesures restrictives à Casablanca et sa banlieue

Couvre-feu étendu, fermeture des restaurants à 20h, fermeture des marchés de proximité à 15h… le gouvernement vient d’annoncer une nouvelle série de mesures visant à freiner la propagation du nouveau coronavirus à Casablanca et dans sa banlieue.

Le gouvernement vient d’adopter, ce vendredi, une série de mesures au niveau des provinces de Casablanca, Mohammedia, Nouasseur, Mediouna, Berrechid et Benslimane, qui entreront en vigueur dimanche à 21h et ce pour une durée de quatre semaines.

Parmi ces mesures figure l’allongement de la période de couvre-feu qui démarrera dorénavant à 21h pour prendre fin à 6h du matin. Seuls des déplacements pour raisons de santé et professionnelles seront autorisés.

Une autorisation sera également réclamée pour tout déplacement au départ et à destination des provinces concernées. Les parcs et terrains de proximité seront également fermés.

Les cafés et restaurants devront fermer à 20h, de même que tous les commerces et les grandes surfaces. Les services de bus et du tramways devront s’arrêter à 21h, les marchés de proximité devront fermer à 15h.

Le gouvernement appelle également dans son communiqué à encourager le télé-travail. Les hammams et salles de sports resteront fermés tandis que tous les rassemblements de plus 10 personnes demeureront interdits.

Dans son communiqué, le gouvernement précise vendredi que ces mesures interviennent suite aux conclusions des opérations de suivi quotidien et d’évaluation régulière effectuées par les comités de veille et de suivi de la préfecture de Casablanca, et en tenant compte des recommandations de la Commission scientifique et technique sur la nécessité de poursuivre les mesures nécessaires pour contrer la propagation de Covid-19 et du communiqué du gouvernement en date du 19 octobre 2020 au sujet de la prolongation des mesures de précaution décidées auparavant dans la préfecture de Casablanca.