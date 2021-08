Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger a lancé mardi une nouvelle version de la plateforme virtuelle dédiée aux compétences marocaines du monde « MAGHRIBCOM » (www.maghribcom.gov.ma).

Le lancement de cette version actualisée intervient en application des hautes orientations du roi Mohammed VI qui insistent sur l’impératif d’accompagner les Marocains résidant à l’étranger, en veillant à améliorer tous les services et prestations qui leur sont destinés, selon un communiqué du ministère.

Son lancement, qui fait également suite aux conclusions du rapport sur le nouveau modèle de développement dans son volet inhérent à la mobilisation des compétences marocaines du monde, entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de mobilisation des compétences qui vise à mettre à contribution 10.000 experts et cadres à l’horizon 2030.

Cette nouvelle version permettra ainsi de faciliter la mobilisation de ces compétences pour favoriser leur contribution aux différents chantiers de développement au niveau national, ajoute le communiqué, soulignant que ce mécanisme servira de cadre de communication et d’échange des informations relatives aux opportunités d’affaires, de partenariat et de transfert des expertises.

Il s’agit également d’un cadre propice pour l’établissement de partenariats gagnant-gagnant entre, d’un côté, les opérateurs économiques, les universités et les instituts de recherche au Maroc et, de l’autre, les compétences marocaines résidant de manière provisoire ou permanente à l’étranger.

« MAGHRIBCOM » fera également office d’un instrument de liaison entre les compétences marocaines du monde et les différents partenaires nationaux moyennant une interaction fluide et directe et via la création d’un réseau communicationnel social à la fois pertinent et attractif, a poursuivi la même source.

Lire aussi: Traversées par mer des MRE: voici les modalités de remboursement définitives

En outre, la nouvelle version privilégie l’interaction instantanée entre les différents intervenants car reposant sur les dernières technologies de la communication sociale et professionnelle.

Permettant plusieurs fonctions, « MAGHRIBCOM » donne accès à un espace général mettant à la disposition des compétences marocaines les dernières données relatives aux projets de développement au Maroc, assoit une corrélation directe et actualisée entre offre et demande de même qu’elle favorise un large réseautage des compétences selon des critères géographiques et thématiques.

Selon le communiqué, cet important mécanisme, qui s’insère dans le cadre de la mobilisation des compétences marocaines à l’étranger, entend favoriser la contribution de celles-ci aux chantiers de développement enclenchés au Maroc, surtout que le rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement a relevé l’impératif d’attacher un grand intérêt aux investissements des MRE, en adoptant une politique globale et intégrée adossée à des mécanismes d’accompagnement et de mise en contact avec les porteurs de projets au Maroc.

Le lancement de « MAGHRIBOCOM » a eu lieu à l’occasion de la Journée nationale du migrant, célébrée chaque 10 août et qui a été instituée par SM le Roi en 2003 comme incarnation de la Haute sollicitude dont le Souverain entoure les Marocains du monde.