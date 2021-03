L’ambassadeur du Maroc à Berlin, Zohour Alaoui, a été sollicitée en urgence hier, mardi 2 mars, par le secrétaire d’État du ministère des Affaires étrangères allemand.

Zohour Alaoui, ambassadrice du Maroc à Berlin, a été convoquée hier, mardi 2 mars, par le secrétaire d’État du ministère fédéral des Affaires étrangères, rapporte le magazine allemand Bild.

La diplomate marocaine a été sollicitée « pour une discussion urgente et pour expliquer le processus » mis en place hier par Nasser Bourita de suspendre immédiatement tout contact de l’exécutif avec l’Ambassade d’Allemagne au Maroc.

Dans un courrier, daté du 1er mars, le ministre des Affaires étrangères a ainsi appelé les départements ministériels et l’ensemble des organismes qui relèvent de leurs tutelles de suspendre « tout contact, interaction ou action de coopération, en aucun cas et sous aucune forme, aussi bien avec l’Ambassade d’Allemagne au Maroc qu’avec les organismes de coopération et les fondations politiques allemandes qui lui sont liés ».

Le département de Bourita a justifié cette décision brutale et impromptue par « des malentendus profonds avec la République fédérale d’Allemagne au sujet des questions fondamentales du Royaume du Maroc ».