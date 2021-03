Dans un courrier pour le moins surprenant adressé au Chef du gouvernement et à ses collègues, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, demande la suspension immédiate de tout contact de l’exécutif avec l’Ambassade d’Allemagne au Maroc.

Le courrier, daté du 1er mars et dont l’authenticité a été confirmée à H24Info par le département de Bourita, explique cette décision aussi brutale qu’impromptue par « des malentendus profonds avec la République fédérale d’Allemagne au sujet des questions fondamentales du Royaume du Maroc ».

Le ministre des Affaires étrangères appelle ainsi les départements ministériels et l’ensemble des organismes qui relèvent de leurs tutelles de suspendre « tout contact, interaction ou action de coopération, en aucun cas et sous aucune forme, aussi bien avec l’Ambassade d’Allemagne au Maroc qu’avec les organismes de coopération et les fondations politiques allemandes qui lui sont liés ».