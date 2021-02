Dans de récentes déclarations à la presse israélienne, le nouveau chargé d’affaires David Govrin, en fonction à Rabat depuis la semaine dernière, a salué l’accueil chaleureux des Marocains à son égard, en rappelant sa mission d’entente entre les deux pays.

«Quand nous rencontrons des gens, dès qu’ils savent que nous venons d’Israël, ils disent immédiatement: c’est votre pays», raconte le nouveau représentant de l’Etat hébreu au Maroc dans une vidéo partagée sur Twitter. David Govrin ne s’attendait pas à un « accueil aussi chaleureux », appréciant « les réactions vraiment extraordinaires des Marocains ».

Le diplomate a rappelé que les vols directs entre le Maroc et Israël devraient commencer dans deux mois, entrainant selon lui « une augmentation tangible des mouvements touristiques entre les deux pays ». A ce propos, Govrin a souligné que les Marocains l’interrogeaient déjà au sujet des procédures de visa pour voyager en Israël. « Je pense que nous verrons de plus en plus de touristes visiter notre pays », s’est-il réjouit.

«Un accord a été trouvé entre les deux pays et nous sommes actuellement en consultation sur les procédures», a-t-il précisé au média i24News, en précisant que «toutes les compagnies israéliennes ont demandé à opérer des vols vers le Maroc, en plus de la Royal Air Maroc qui a également demandé des vols».

«David Govrin et son équipe vont travailler à poursuivre les relations bilatérales dans tous les domaines, y compris dans tout ce qui est lié au dialogue politique, au tourisme, à l’économie et aux liens culturels», annonçait la semaine dernière un communiqué du ministère des Affaires étrangères israélien.

Dans cette dynamique, Govrin a assuré qu’«Israël aimerait établir la relation diplomatique complète dès que possible», mais que le gouvernement marocain préfère un «processus graduel». «Nous essayons d’étendre nos relations bilatérales avec les Marocains dans de nombreux domaines», a déclaré cette semaine l’envoyé David Govrin au Times of Israel. «Le potentiel est très élevé.»

Vendredi, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et le président du Conseil national de sécurité israélien Meir Ben-Shabbat ont convenu par téléphone de créer des «groupes de travail conjoints» pour promouvoir la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment les investissements, les transports, l’eau, l’environnement, énergie et tourisme.