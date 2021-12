Le déficit budgétaire en baisse, les préconisations du CESE contre l’informel, le plan de soutien du ministère du tourisme… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

Finances News Hebdo

Fitch Ratings: le déficit budgétaire au Maroc en baisse en 2021.

Dans un rapport publié cette semaine, l’agence de notation Fitch Ratings a indiqué que le déficit budgétaire devrait diminuer pour atteindre 6,3% du PIB en 2021, contre 7,7% en 2020 (hors produits des privatisations), la reprise économique ayant entraîné une solide reprise des recettes. Les dépenses actuelles restent élevées en raison des dépenses de vaccination et d’autres soins de santé, ainsi que du début de l’expansion des services sociaux (2021 : 0,4% du PIB) dans la généralisation de la protection sociale. Fitch s’attend à ce que les déficits budgétaires ne diminuent que progressivement à mesure que les dépenses liées au nouveau modèle de développement du Maroc augmentent.

Challenge

Le CESE pour des mesures urgentes contre l’informel.

Dans son avis sur la problématique de l’informel , le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a indiqué que bien que l’informel permette à de larges franges de la population de subsister et d’échapper au chômage, il favorise en même temps la précarité sur le marché de l’emploi, exerce une concurrence déloyale sur les entreprises formelles et pénalise l’économie nationale, avec un manque à gagner en matière de recette fiscales. Il a jugé primordial et urgent de mettre en œuvre les mesures nécessaires permettant d’éviter que l’informel ne devienne un véritable facteur d’instabilité.

La Vie Eco

Le PIB par habitant pourrait atteindre plus de 58.000 dh dans moins de 15 ans.

D’après une étude réalisée par la Direction des Etudes et des prévisions financières (DEPF) sur l ‘impact du capital humain sur la croissance, le PIB par habitant pourrait atteindre 58 100 DH d’ici 2035. D’après l’étude, en faisant l’hypothèse de la persistance de l’évolution du capital humain au rythme de ces 10 dernières années, le doublement du taux de croissance du stock du capital humain de 3,5% par année à 7% permet d’accélérer la croissance du PIB par habitant de 1,2 point de pourcentage, en le hissant de 2,6% par année å 3,8% par année. Ceci implique qu’en 2035 l’accélération de l’accumulation de capital humain devrait produire un PlB par habitant de 50.500 DIH au lieu de 12 300 DH en l’absence de cette accélération. En agissant uniquement sur l’accélération du stock de capital humain, une croissance du PIB de 6% par année nécessitera la croissance de ce stock au rythme de 9,8% par année. Si de plus le taux de croissance de la population demeure inchangé, le PIB par habitant devrait croître au rythme de 4,7% par an, et devrait atteindre 58.100 DH en 2035.

La Nouvelle tribune

Le ministère du Tourisme s’engage à opérationnaliser un vaste plan de soutien aux opérateurs.

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatima-Zahra Ammor, s’est engagée à mettre en œuvre au plus vite un vaste plan de soutien aux opérateurs touristiques. Lors d’une séance de travail avec le président et les représentants de la Confédération nationale du Tourisme (CNT), la ministre a rappelé l’engagement résolu de son département et de l’ensemble des composantes du Gouvernement dans la mise en œuvre des mesures les plus urgentes ainsi que des mesures plus structurantes, tels qu’un fonds sectoriel adossé au Fonds Mohammed VI.

Telquel

Crédit TVA: Akhannouch compte injecter 13 MMDH dans les trésoreries du secteur privé.

L’annonce a diffusé une onde de joie dans l’écosystème des affaires. Les patrons accueillent avec un satisfecit non dissimulé cette manne qui correspond à la totalité des arriérés de crédit TVA dus par l’Etat aux entreprises, principalement exportatrices. La décision d’Akhannouch fait office de belle cerise sur le gâteau car, trois jours auparavant, le directeur général par intérim de la Direction générale des impôts (DGI), Mohamed Zazou, invité par la CGEM, avait déjà promis le remboursement avant décembre de 1 milliard de crédit TVA au privé. L’annonce avait été mise en avant par la communication de la CGEM comme un acquis arraché par le patronat. La satisfaction, déjà grande, est donc amplifiée lorsque Akhannouch multiplie la mise par 13.