Autoproduction d’électricité, les promesses de Jazouli, viandes rouges… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce mercredi:

L’Economiste

Investissement: les promesses de Jazouli

Simplification des procédures, financement, délais de déblocage des primes à l’investissement.. A la CGEM, Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement s’est engagé sur un parcours simplifié de l’investisseur. Et ce, dans un délai de 12 à 18 mois. Le processus est en marche puisque différentes mesures de simplifications sont prises ou en cours, le processus de digitalisation est engagé sans oublier le passage, entre autres, des Centre régionaux d’investissement sous la tutelle du chef du gouvernement. «Nous allons essayer de simplifier les déblocages et mettre en place des mécanismes de relais, des crédits auprès de la banque sur la prime que l’Etat va accorder pour financer le projet. La diligence autour du déblocage et la facilitation avec les partenaires financiers vont permettre de bannir les anciennes pratiques», promet le ministre.

Le Matin

Viande et légumes: le gouvernement promet un retour progressif aux prix habituels

La hausse considérable des prix de plusieurs produits de première nécessité, comme les légumes, la viande, les œufs et les légumineuses, s’est invitée lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des conseillers. Et c’est la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, qui a été interpellée à ce sujet par des conseillers membres des centrales syndicales (UMT et CDT). Fettah Alaoui a souligné que des mesures ont été prises au cours de ce mois pour faciliter l’importation de 200.000 vaches, sans paiement de la TVA ou des droits de douane, dans le but d’augmenter la production des viandes. «Cela devrait permettre de combler le manque existant à cause des effets de la sécheresse et contribuer ainsi à l’amélioration des prix», a-t-elle expliqué.

L’Opinion

Médecine de famille: challenges d’une filière vitale pour le système de santé

Former 2800 médecins de famille et 5600 infirmiers d’ici 2030. C’est le cap fixé par l’Exécutif en vue de booster cette spécialité, considérée comme le pivot du système de santé. Un objectif réalisable, qui requiert, cependant, d’importants investissements dans les formations spécialisées, mais aussi quelques réglages au niveau de l’organisation du métier. Mise à niveau des ressources humaines existantes, sensibilisation sur le rôle des médecins de famille, prospection des compétences étrangères, tout en fidélisant les nationaux… ce sont là autant de défis que la tutelle devrait relever pour réussir ce chantier fondamental pour la réussite de la réforme de la Santé.

Les Inspirations Eco

Autoproduction d’électricité: le projet de loi approuvé

Le projet de loi relatif à l’autoproduction d’énergie électrique a été adopté à la Chambre des représentants en deuxième lecture. La commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement a approuvé à l’unanimité l’amendement relatif à la date de l’approbation de la capacité de stockage et sa publication par l’Autorité nationale de régulation de l’électricité à avant le 31 janvier 2024.

Al Bayane

ANAPEC: coup d’envoi du plan opérationnel « Génération Entrepreneurs »

Le coup d’envoi du plan opérationnel « Génération Entrepreneurs » a été donné à l’initiative de l’Agence nationale de promotion des emplois et des compétences (ANAPEC). Lancé lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences, Younes Sekkouri, ce plan ambitionne l’accompagnement de 100.000 porteurs de projets et auto-entrepreneurs, ainsi que les très petites entreprises (TPE) entre 2023 et 2026. Le plan est amorcé avec la création d’une direction centrale dédiée aux « Prestations à l’Entrepreneuriat et la TPE » composée de 3 divisions et 6 services centraux, et la définition de plans d’actions régionaux dont le déploiement sera assuré par un réseau de 82 agences couvrant l’ensemble des provinces, et appuyées par 12 services régionaux supports dédiés à l’animation de la ligne de métier entrepreneuriat et TPE.