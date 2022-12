Accueil triomphal des Lions de l’Atlas, programme Forsa, remplissage des barrages… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce mercredi 21 décembre:

Le Matin

Plus de 6.048 mosquées équipées d’appareils d’efficience énergétique

Le programme de réhabilitation énergétique des mosquées, mis en place en application de la convention-cadre signée en 2014 entre le ministère des Habous et des affaires islamiques et le ministère de la Transition énergétique, a permis d’équiper 6.048 mosquées, dans les différentes régions du Royaume, d’appareils d’efficience énergétique pour une enveloppe totale de 97 millions de dirhams, a indiqué le ministre des Habous et des affaires Islamiques, Ahmed Toufiq. En réponse à une question du Groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, lors de la séance consacrée aux questions orales à la Chambre des conseillers, Toufiq a souligné que les études sont en cours dans le cadre de ce programme pour équiper 1.980 mosquées supplémentaires avant fin 2023.

L’Economiste

Barrages: situation maîtrisable, mais…

Les dernières précipitations ont eu des effets positifs sur la situation des principaux barrages ainsi que sur la nappe phréatique. Hier, le taux de remplissage est monté à 31% contre 34% lors de la même période de l’an dernier. Cette nette amélioration des retenues a été confirmée lors de la 4è réunion du comité de pilotage du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation. Mais malgré cette embellie, les défis du Maroc restent multiples. La quantité moyenne d’eau par habitant diminue considérablement avec une part moyenne estimée à 620 mètres cubes par an. Elle devrait diminuer à 560 m3 en 2030 en raison de la croissance démographique.

L’Opinion

Système de santé: les pharmaciens cherchent leur vocation

Le gouvernement poursuit la mise à niveau du système de santé pour absorber avec fluidité les nouveaux bénéficiaires de l’Assurance maladie obligatoire. Entre-temps, les pharmaciens, dont certains sont convaincus que leur modèle de fonctionnement est désuet, semblent vouloir plus de place dans la conception du nouveau système. Ceux-ci plaident pour plus de rôles complémentaires qui ont fait l’objet d’un mémorandum envoyé au ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb. Droit de substitution, aide à la téléconsultation, vaccination.. « Les apothicaires » aspirent à rénover leur vocation.

Les Inspirations Eco

ONEE: nouvelle certification ISO obtenue

L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) a été certifié récemment par l’Institut marocain de normalisation (IMANOR) selon la norme de management qualité ISO 9001 V2015 pour les activités d’ingénierie et de réalisation des Grands Projets d’Alimentation en Eau Potable. Cette certification témoigne de la pertinence du processus de mise en œuvre des grands projets d’alimentation en eau potable en vigueur à l’Office et de la qualité de l’ingénierie et de la conduite des travaux nécessaires au développement de ces grands projets, indique un communiqué de l’Office.

Al Bayane

Programme Forsa: 11.200 accords de financement

Le programme Forsa a accordé le financement à 11.200 porteurs de projet, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire. « Le programme Forsa continue d’avancer dans son processus de financement, dont le déboursement des prêts qui connaît sa dernière ligne droite. Les voyants du programme sont au vert : 11.200 accords de financement dont 9.400 contrats signés, 5.300 virements reçus par les porteurs de projet et 4.100 virements en cours de déboursement », indique le ministère dans un communiqué. Et de rappeler que plusieurs étapes constituent le processus de financement après l’octroi de l’avis favorable par la commission de financement.

Maroc Le Jour

Mondial-2022: accueil triomphal réservé aux Lions de l’Atlas

Les Lions de l’Atlas, auteurs d’un parcours historique lors de la Coupe du monde Qatar 2022, ont eu droit mardi à Rabat, à un accueil triomphal par des milliers de supporters en effervescence, venus les acclamer et célébrer comme il se doit leur prestation héroïque qui restera dans les annales du football international. Dès que l’avion spécial transportant les joueurs de l’équipe nationale, des membres de leurs familles et des membres du bureau directeur de la Fédération royale marocaine de football a atterri à l’aéroport de Rabat-Salé, l’enthousiasme et la joie ont été palpables sur les visages des milliers de Marocains rassemblés pour rendre hommage aux Lions de l’Atlas qui ont honoré les couleurs nationales avec un grand courage et une combativité exemplaire.