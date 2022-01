L’Opinion

World Grain passe au crible la filière céréalière marocaine

La filière céréalière présente de forts enjeux socio-économiques avec un poids très important sur le secteur agricole au Maroc. En effet, l’activité totalise, à elle seule, près de 71% de la Surface Agricole Utile (SAU) totale. Elle génère 20% du chiffre d’affaires agricole global avec des fluctuations selon les campagnes. Étant donné cette importance, World Grain, un magazine américain de référence dans le secteur, a procédé à une analyse de la filière céréalière marocaine. Il s’en dégage que les importations de céréales devaient chuter à 7,0 millions de tonnes en 2021-2022, contre 8,4 millions en 2020-2021. Il en ressort aussi que le Canada devrait rester le principal fournisseur de blé dur du Royaume, et que le blé américain reste hors de prix sur le marché marocain. Le magazine US souligne aussi que la Thaïlande est le premier exportateur de riz pour le Maroc.

Commande publique: les entreprises nationales favorisées

Afin d’activer la Préférence nationale, l’Exécutif compte donner plus de place aux entreprises nationales dans la commande publique avec une taxation plus audacieuse des produits étrangers. « Faire de la commande publique un levier de la croissance des entreprises nationales », cet idéal fait consensus aussi bien au sein de la classe politique que dans l’élite économique et nécessite une volonté d’acier pour le traduire dans la réalité. La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a estimé que le soutien aux entreprises et aux produits nationaux est une question de souveraineté. La préférence nationale est l’une des orientations de la Loi des Finances, a-t-elle rassuré.

Maroc Le Jour

Région du Nord: Plus de 6 MDH alloués à la prévention des inondations

L’Agence du bassin hydraulique du Loukkos et ses partenaires ont alloué plus de 6 millions de dirhams (MDH) à la protection et la prévention contre les inondations dans certaines zones de la région du Nord du Maroc. Selon un rapport de l’Agence, présenté récemment lors de la réunion de son Conseil d’administration, les études lancées en 2020 pour la protection contre les inondations ont nécessité une enveloppe budgétaire de 1 MDH et bénéficié au Centre Zamana dans la commune de Bni Smih, et au Centre Chmaala (commune Bni Bouzra) dans la province de Chefchaouen, ainsi qu’au Centre de la commune Al Hamra dans la province de Tétouan, au quartier Al Waha et l’Oued Gzenaya à Tanger (taux de réalisation de 80%), et à l’Oued El Maleh dans la préfecture de M’diq-Fnideq (taux de réalisation de 20%).

Al Yaoum Al Maghribi

LF-2022: Plus de 16 MMDH pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens

Le gouvernement a alloué au titre de Loi de Finances (LF) 2022 plus de 16 milliards de dirhams (MMDH) pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens, a souligné lundi la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui. Répondant à une question orale à la Chambre des représentants sur « les hausses consécutives des prix des produits de grande consommation », la ministre expliqué que les facteurs ayant conduit à la hausse des prix de certains produits de base sont liés au contexte international. Et de poursuivre qu’en dépit de la conjoncture difficile liée aux répercussions de la pandémie, le Maroc a pu assurer l’approvisionnement du marché local en marchandises et garantir ainsi une « grande » stabilité des prix, soulignant que les prix des produits subventionnés « n’ont pas connu de changement, car leur stabilité est garantie à travers la Caisse de compensation ».

Al Ahdath Al Maghribia

Présidence française de l’UE : le Maroc plaide pour un nouveau partenariat gagnant-gagnant entre l’UE et l’Afrique

Le Maroc a plaidé, lundi, pour un nouveau partenariat gagnant-gagnant entre l’Union européenne (UE) et le continent africain, au moment où la France prend pour six mois la présidence tournante du Conseil de l’UE. « Il est nécessaire de définir ensemble un pacte commercial et industriel commun basé sur les atouts de l’Europe en tant que puissance industrielle renouvelée et innovante et l’Afrique qui offre des relais de compétitivité décarbonnée en termes de production, d’innovation et de services », a affirmé le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, dans une intervention par vidéo, à l’ouverture d’une conférence internationale sur le thème « Relations commerciales Union européenne-Afrique : vers de nouveaux partenariats », tenue lundi sous format hybride à Paris et qui a donné le coup d’envoi de la présidence française du Conseil de l’UE.

Al Alam

Le taux d’investissement au Maroc, parmi les plus élevés au monde

Le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a indiqué lundi que le taux d’investissement au Maroc est l’un des plus élevés au monde, représentant 30% du produit intérieur brut (PIB) alors que la moyenne mondiale est de 20%. En réponse à une question d’actualité à la Chambre des représentants sur « la promotion des investissements au Maroc », le ministre a expliqué que ce taux important a contribué à la réalisation d’un saut qualitatif en matière d’infrastructures, notamment les réseaux autoroutiers, le train à grande vitesse (TGV) ou encore le port Tanger-Med. Il a, souligné dans ce sens, que ces transformations ont permis d’attirer davantage d’investissements directs étrangers (IDE) et ont contribué à la création d’une structure industrielle nationale dans des domaines importants tels que le secteur aéronautique et l’industrie automobile.

Rissalat Al Oumma

Les transferts des Marocains du monde s’élèvent à 100 MMDH en 2021

Les transferts des Marocains du monde (MDM) ont atteint 100 milliards de dirhams (MMDH) l’année dernière, a indiqué lundi le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.Répondant à une question orale à la Chambre des représentants sur « les mesures nécessaires pour inciter les Marocains du monde à investir dans leur pays », posée par le Groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, M. Jazouli a fait savoir que les transferts d’argent des MDM sont passés de 70 MMDH en 2020 à 100 MMDH en 2021, malgré les répercussions de la pandémie du Covid-19.