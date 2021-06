Les dangereuses connexions entre jihadisme et séparatisme, l’Oriental championne du chômage, vers une reprise économique progressive et irrégulière… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi:

Aujourd’hui le Maroc

Économie marocaine: une reprise progressive et irrégulière.

La reprise économique au Maroc pourrait être progressive et irrégulière, selon la Banque mondiale. Les anticipations faites dans ce sens tablent sur une croissance de 4,6% en 2021. Pour la Banque mondiale, le Maroc est considéré comme étant un pays qui a su profiter de la crise de Covid-19 pour en faire une opportunité et lancer un ambitieux programme de réformes transformatrices. Elle identifie trois canaux par lesquels les réformes engagées pourraient augmenter le potentiel de croissance: l’augmentation de la contestabilité du marché en renforçant la concurrence et en rationalisant le rôle des entreprises publiques dans l’économie, le secteur privé dont la dynamique pourrait faire un meilleur usage du large stock de capital physique accumulé au cours des dernières décennies, et l’accélération du rythme de formation du capital humain.

L’Economiste

Fruits et légumes: la vente directe s’organise.

Après son adoption par la Chambre des représentants, le projet de loi relatif à la vente directe des fruits et légumes a été présenté devant la Commission des secteurs productifs de la Chambre des conseillers. Ce texte permettra la commercialisation de ces produits dans le cadre de l’agrégation agricole. En fait, l’idée est venue à la suite d’une mesure exceptionnelle prise lors du confinement pour fournir les grandes et moyennes surfaces, sans devoir passer par les marchés de gros. Avec le respect de la chaîne de froid, les produits sortent de la station et sont directement acheminés vers les grandes et moyennes surfaces. Selon le rapport de la Commission parlementaire, ce texte permettra aux agriculteurs de contourner les marchés de gros et réduire ainsi l’intervention des intermédiaires qui renchérissent les prix de vente aux consommateurs.

Maroc Le Jour

Le Maroc et l’UE lancent l’initiative d’un «Partenariat vert».

Le Maroc et l’Union européenne ont convenu, lundi, de construire ensemble un Partenariat vert et procédé au lancement officiel de ce chantier. Selon une déclaration conjointe Maroc-UE, le lancement du Partenariat vert intervient suite à la réflexion menée sur l’avenir des relations Maroc-Union européenne, lors de la retraite de Skhirat, et sur la lancée de la Déclaration Politique Conjointe instituant le «Partenariat euro-marocain de prospérité partagée», adoptée en juin 2019 par le Conseil d’Association UE-Maroc, qui a identifié comme axe prioritaire la coopération en matière d’énergie, de lutte contre le réchauffement climatique, de protection de l’environnement et de promotion de l’économie verte.

Rissalat Al Oumma

La région de l’Oriental a le taux de chômage le plus élevé au niveau national, à 20,7 %.

Selon une étude de la Direction des études financières et prospectives du ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, la région de l’Est a enregistré en 2020 le taux de chômage le plus élevé au niveau national, à environ 20,7%, contre 11,9% en moyenne nationale. Les régions du Sud arrivent à la seconde deuxième place avec 19,8%, devançant la région de Casablanca-Settat avec 13,4%. En dessous de cette moyenne, les taux de chômage les plus bas ont été enregistrés en 2020 dans les régions de Marrakech-Safi avec 6,9 %, et de Beni Mellal-Khenifra avec 7,4%. Sinon, toutes les régions, sans exception, ont connu une hausse du taux de chômage, selon la même source.

Assahra Al Maghribia

Les terroristes en Afrique prêts à coopérer avec le crime organisé et les groupes séparatistes (Bourita).

Les groupes terroristes sur le continent africain se sont montrés prêts à coopérer avec les réseaux du crime organisé et les groupes séparatistes, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étrange, Nasser Bourita. « Cette tendance doit être surveillée attentivement car elle pénètre profondément les populations locales et exploite les frontières poreuses pour se déplacer librement et recruter des combattants », a souligné Bourita à l’ouverture, lundi à Rome, des travaux de la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daech.

Bayane Al Yaoum

Téléphonie mobile: 49,47 millions d’abonnés au T1-2021 (ANRT).

Le parc global de la téléphonie mobile au Maroc est passé de 45,87 millions d’abonnés à fin mars 2020 à plus de 49,47 millions d’abonnés au terme du premier trimestre 2021, selon l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT). Le taux de pénétration s’est ainsi situé à 137,61% au cours des trois premiers mois de cette année, contre 128,91% à fin mars 2020, indique l’ANRT dans son observatoire de la téléphonie mobile au Maroc. Par mode de facturation, le parc mobile prépayé a reculé de 0,34% à 43,79 millions abonnés, alors que le parc mobile postpayé a progressé de 3,67% à 5,67 millions d’abonnés, précise la même source. La répartition par opérateur fait ressortir Itissalat Al-Maghrib en tête avec une part de marché de 39,02%, devant Medi Telecom (33,48%) Wana Corporate (27,5%).