Croissance : le Maroc en locomotive régionale, loi de finances: le nouveau pack fiscal pour 2022, plus de 63,29 milliards DH de recettes douanières à fin novembre, le Maroc dans le top 50 mondial de la Cyber-sécurité, AMO des médecins libéraux: Les syndicats appellent à l’ouverture d’un nouveau round de négociations, la CCIMI dévoile son plan d’action 2022, le produit intérieur brut (PIB) du Maroc devrait afficher une croissance de 6,3% en 2021, pour Washington, les accords entre le Maroc et Israël sont un « tournant » au service d’une paix globale au Proche-Orient, le FMI loue les réformes structurelles proposées dans le cadre du Nouveau modèle de développement…, voici les principaux titres de la presse nationale ce lundi 13 décembre 2021 :

L’Économiste

Croissance : le Maroc en locomotive régionale

L’économie marocaine rebondirait de 6,3% en 2021, selon le FMI. L’institution est un peu plus optimiste qu’il y a quelques mois sur la croissance marocaine puisque l’actualisation de ses prévisions offre un surplus de 0,6 point. Le FMI s’aligne sur les prévisions de Bank Al-Maghrib (6,2%). Le ministère des Finances table sur une hausse de 5,6% du PIB en 2021, mais, devrait se rapprocher des anticipations du FMI et de BAM après actualisation. Le Maroc va signer l’un des taux les plus élevés dans la région. « La reprise économique devrait se poursuivre au cours des prochaines années, malgré les séquelles de la pandémie. La croissance devrait s’établir autour de 3% en 2022 », indique Roberto Cardarelli, le Chef de la délégation du FMI.

Loi de finances: le nouveau pack fiscal pour 2022

Parmi les mesures fiscales de la loi de finances 2022, l’incitation à l’investissement productif. Cette mesure prévoit la réduction du seuil fixé pour conclure une convention d’investissement avec l’État qui passe désormais de 100 millions de DH à 50 millions de DH. La signature permet ainsi de bénéficier de l’exonération de la TVA à l’intérieur et à l’importation des biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation du projet d’investissement. Avec ce dispositif, le gouvernement veut encourager l’investissement productif, créateur de valeur ajoutée et d’emploi. Ce dispositif est applicable aux conventions d’investissement qui seront conclues avec l’État à partir du 1er janvier 2022.

Aujourd’hui Le Maroc

Plus de 63,29 milliards DH de recettes douanières à fin novembre

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces recettes, qui comprennent les droits de douane, la Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021.

Le Maroc dans le top 50 mondial de la Cyber-sécurité

La stratégie marocaine en matière de cybersécurité se révèle payante. Le pays est en train de réaliser des performances pour le moins spectaculaires. Les données actuelles auprès des organismes internationaux sont édifiantes. Alors que le Maroc pointait en 2018 à la 93ème position selon le classement de l’Union internationale des télécommunications, relevant des Nations Unies, le Royaume se trouve actuellement dans le top 50 mondial. Classé à la 50ème position, le pays a donc bondi en l’espace de deux années de pas moins de 43 places. Ce résultat a été possible grâce à la stratégie marocaine qui place les menaces cybernétiques au cœur de ses préoccupations.

L’Opinion

AMO des médecins libéraux: Les syndicats appellent à l’ouverture d’un nouveau round de négociations

Dans le cadre de la généralisation de la couverture sociale, les médecins du secteur libéral ont bénéficié à leur tour de l’Assurance maladie obligatoire (AMO). Le gouvernement les a intégrés à l’instar de plusieurs professions libérales telles que les architectes, les médecins dentistes, les notaires et les paramédicaux,… etc. Loin d’être satisfaits du décret adopté par l’Exécutif, les syndicats les plus représentatifs contestent la cotisation fixée pour bénéficier de l’AMO, la jugeant supérieure à celles appliquées aux autres professions. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, juge ce dossier clos du moment qu’il y a eu accord avec les représentants du secteur. Alors que ces derniers montent au créneau, l’Exécutif demeure serein.

Libération

La CCIMI dévoile son plan d’action 2022

La Chambre de Commerce et d’Industrie Maroc-Israël (CCIMI) vient de dévoiler son plan d’action 2022 lors d’une rencontre officielle à Casablanca, l’objectif étant d’assurer la promotion des relations économiques entre Israël et le Maroc et renforcer l’ambition des deux pays à promouvoir leurs liens. Créée il y a seulement quelques mois, la Chambre de Commerce et d’Industrie Maroc-Israël a déjà abattu un travail colossal pour baliser le terrain pour les opérateurs marocains et israéliens, indique un communiqué de la Chambre. « Avec une équipe très dynamique, la jeune Chambre ne ménage aucun effort dans l’accomplissement de sa mission. Le Royaume a signé un accord de normalisation de ses relations diplomatiques avec Israël en 2020 et depuis, les deux parties déploient les efforts nécessaires pour rattraper le temps perdu sur tous les plans ».

Al Massae

Assahra Al Maghribia

Pour Washington, les accords entre le Maroc et Israël sont un « tournant » au service d’une paix globale au Proche-Orient

Le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël constitue un « tournant » qui a approfondi des liens historiques existants, ce qui est de nature à favoriser « une paix plus large au Proche-Orient », a affirmé la secrétaire adjointe par intérim du département d’État pour le Bureau des Affaires du Proche-Orient, Yael Lempert. « Nous considérons l’accord de normalisation maroco-israélien non seulement comme un élément positif pour Israël et le Maroc individuellement, mais aussi comme un accord qui contribuera à la stabilité de la région et un élément vraiment important pour atteindre nos objectifs stratégiques », a souligné la responsable du département d’État, à Washington, à l’occasion d’une cérémonie marquant le 1er anniversaire de la reprise des relations diplomatiques maroco-israéliennes dans le cadre de l’accord tripartite Maroc-Israël-USA.

Rissalat Al Oumma

Le FMI loue les réformes structurelles proposées dans le cadre du Nouveau modèle de développement

Les réformes structurelles proposées dans le cadre du Nouveau modèle de développement (NMD) sont susceptibles de placer le Maroc sur une trajectoire de croissance plus forte, plus inclusive et plus durable, a affirmé le Chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) pour le Maroc, Roberto Cardarelli. Cardarelli, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse à distance consacrée à la présentation des principales conclusions de la mission annuelle conduite par les services du FMI pour évaluer la politique et les perspectives économiques du pays, a indiqué que « les services du FMI saluent la détermination des autorités à mettre en œuvre les réformes structurelles proposées dans le cadre du NMD », soulignant que ces réformes sont susceptibles de placer le Royaume sur une trajectoire de croissance plus forte, plus inclusive et plus durable.