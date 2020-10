La DGSN lance la nouvelle génération des titres de séjour des étrangers

Il s’agit aussi, selon un communiqué de la DGSN vendredi, de simplifier les services fournis à l’ensemble des usagers et d’être au diapason des mesures adoptées en matière de numérisation de l’administration.

La même source indique que la nouvelle génération concerne les cartes d’immatriculation et de résidence délivrées aux ressortissants étrangers résidant habituellement dans le Royaume, ainsi que le document de circulation fourni à leurs enfants mineurs quel que soit leur âge et qui leur permet de vérifier leur identité de manière sécurisée et sûre durant leur séjour au Maroc.

D’après le communiqué, la DGSN a veillé à doter ces documents d’identité de critères de sécurité élevés et développés, selon les systèmes mondialement définis, et ce afin de prévenir leur falsification et leur usage impropre par autrui puisqu’ils sont munis d’un mot de passe remis exclusivement au titulaire au moment de la délivrance du document.

La DGSN insiste que les documents demandés pour la réalisation de la nouvelle génération des titres de séjour des étrangers résidant habituellement au Maroc n’ont subi aucun changement, ajoutant que les données, la forme et le contenu de ces documents d’identité dans leur nouvelle version ont été définis en vertu des décisions organisationnelles publiées dans le Bulletin officiel N°6927 du 19 octobre 2020.