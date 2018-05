La commission des finances présentera le 15 mai l'enquête parlementaire sur les prix des carburants

Les derniers échanges lors de la dernière séance de questions orales au Parlement ont précipité la présentation et l’examen de l'enquête parlementaire diligentée par la commission des finances et du développement économique sur les prix des carburants.

C’est inscrit dans l’agenda du Parlement. La commission des finances et du développement économique tiendra une réunion ce 15 mai au Parlement. A l’ordre du jour: "la présentation et l’examen du rapport de la mission exploratoire temporaire sur l'évaluation de la détermination des prix de vente, et la réalité et les conditions de concurrence au sein du secteur des hydrocarbures, après la décision de la libéralisation des prix de carburant", comme le stipule un communiqué signé par Abdellah Bouanou, président de ladite commission.

Le communiqué annonce également la date de la tenue de cette réunion: le 15 mai. Les membres de la commission sont au nombre de six, dont trois appartiennent au RNI.