Le président de la commune de Sidi Taibi, située dans la province de Kénitra, a été condamné, lui, et son adjoint, à trois ans et demi de prison ferme pour corruption.

Le tribunal de première instance de Kénitra a rendu son jugement dans l’affaire de corruption impliquant Mohamed K. (Union marocaine pour la démocratie, UMD), président de la commune de Sidi Taibi et son adjoint, Lahcen A. (Parti authenticité et modernité, PAM), rapportent plusieurs sources médiatiques.

Les deux élus ont été condamnés à trois ans et demi chacun, en plus de l’interdiction de voter et de se présenter pendant deux mandats consécutifs et une amende de 50.000 dirhams chacun.

Les deux prévenus avaient été déférés devant le procureur du roi près le même tribunal après que la gendarmerie royale ait achevé son enquête préliminaire. Après l’interrogatoire, ils avaient été placés en détention provisoire à la prison civile de Kénitra.

La commune de Sidi Taibi a été secouée par un scandale de corruption, après la diffusion de vidéos mettant en cause clairement les deux élus. Ces derniers sont apparus en train de proposer à un citoyen leurs services pour leur faciliter l’octroi de parcelles résidentielles en échange d’argent.