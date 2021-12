Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a appelé, mardi, les avocats à respecter l’application de la loi portant obligation de la présentation du pass vaccinal contre la Covid-19 pour pouvoir accéder aux tribunaux.

En réponse à une question sur « l’accès des avocats, des fonctionnaires du secrétariat-greffe et des usagers aux tribunaux », présentée par le groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI) et le groupement de la justice sociale et du développement durable lors de la séance des questions orales à la Chambre des Conseillers, le ministre a rappelé la primauté de la décision du gouvernement instaurant le pass vaccinal comme document accrédité par les autorités sanitaires, prise sur la base des dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire.

Insistant sur « l’application de la loi », M. Ouahbi a appelé ainsi à oeuvrer de concert pour le contrôle de la présentation du pass vaccinal pour accéder aux tribunaux.

A ce sujet, le ministre s’est dit disposé à un « dialogue ouvert » avec les avocats, notant cependant qu' »il n’y aura aucun compromis concernant l’application de la loi

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion de son bureau le 25 décembre, l’Association des barreaux du Maroc a appelé à maintenir la pression sur les tribunaux, soulignant que sa « position de principe » sur le pass vaccinal reste « inchangée ».

Elle se dit prête à s’engager « dans toutes les formes de militantisme selon un programme prédéfini pour défendre ses positions déjà exprimées », appelant tous les avocats à y adhérer. L’association a aussi appelé à « l’ouverture d’un dialogue sérieux sans conditions préalables pour surmonter cette crise sans précédent » avec toutes les parties concernées et « clarifier et défendre ses positions ».