La nouvelle « Initiative N7 » qui vise à relancer la coopération entre Israël et l’Egypte, la Jordanie, le Maroc, Bahreïn, le Soudan et les Emirats arabes unis inaugurera sa première conférence au Maroc, rapporte le journal israélien, Jewish Insider.

Rabat accueillera du 5 au 7 décembre prochain, l’Initiative N7. Un partenariat entre l’Atlantic Council et la Fondation Jeffrey M. Talpin, dont l’objectif est de soutenir les relations diplomatiques croissantes entre Israël et le monde arabe et musulman. Le forum aura cette année comme thème «éducation et coexistence».

Récemment élargie, le forum adoptera un programme régional qui vise à renforcer la coopération entre Israël et l’Égypte, la Jordanie, le Maroc, Bahreïn, le Soudan et les Émirats arabes unis, ont déclaré les organisateurs, apprend-on de Jewish Insider. Elle sera officiellement lancée mardi, lorsque le président israélien Isaac Herzog prononcera un discours sur sa vision de la normalisation israélo-arabe au Conseil de l’Atlantique à Washington.

Ainsi, la nouvelle Initiative N7 vise à offrir un forum plus efficace, sans bureaucratie gouvernementale, pour que les fonctionnaires et les experts de chaque pays se rencontrent et discutent des idées. Car rappelons le, l’Atlantic Council est un think tank américain spécialisé dans les relations internationales. Il constitue un forum pour des leaders internationaux dans les domaines politiques, d’affaires et intellectuels.

Par ailleurs, ladite conférence sera suivie début 2023 d’une conférence sur l’agriculture, l’eau et la sécurité alimentaire aux Emirats arabes unis et d’une conférence sur le libre-échange régional. « Nous espérons et nous nous attendons à ce que d’autres pays normalisent ensuite leurs relations car ils voient la valeur de liens solides avec Israël », conclut Oren Eisner, président de la Fondation Jeffrey M. Talpins.