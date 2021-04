Un homme d’affaires octogénaire a perdu la vie à cause d’une overdose de viagra alors qu’il était accompagné d’une jeune femme de 20 ans.

Le propriétaire d’un célèbre café du quartier Agdal de la capitale est mort, après avoir été transféré aux urgences dans un état critique, rapporte le quotidien Al Akhbar, dans son édition du mardi 13 avril. Ce jour-là, l’octogénaire était en compagnie d’une jeune femme d’une vingtaine d’années.

Alors que la victime n’était pas souffrante, une enquête a été ouverte par les éléments de la police judiciaire pour déterminer les causes exactes du décès. L’autopsie ordonnée par le Parquet a révélé une consommation excessive de viagra. La fille et le propriétaire de l’appartement où se trouvait le défunt sont donc écartés de toute accusation de meurtre, mais restent poursuivis pour les délits de débauche et d’aménagement d’un espace à des fins de prostitution.