Le Maroc et l’Allemagne veulent rendre opérationnels les résultats de la rencontre qui a réuni le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN) et de la Surveillance du territoire avec le directeur général de la Police fédérale d’Allemagne, le 10 juin dernier, en marge de sa visite de travail au Maroc.

Un comité sécuritaire conjoint représentant le « Pôle de coopération internationale » à la DGSN et le bureau de l’officier de liaison à l’ambassade d’Allemagne à Rabat a tenu des réunions et des consultations bilatérales dans ce sens, indique la DGSN dans un communiqué.

L’objectif était, notamment, de discuter des moyens de renforcer et d’élargir les domaines et les formes de coopération conjointe entre les deux institutions, conformément à la législation et aux lois en vigueur dans les deux pays.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération opérationnelle dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et diverses formes de criminalité transnationale organisée, y compris le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, l’immigration clandestine, la traite des êtres humains, la cybercriminalité.

Cette coopération opérationnelle bilatérale entre les deux parties se fera à travers le partage d’informations sur les méthodes criminelles émergentes et l’échange de données techniques pour assurer l’accélération et le succès des recherches et enquêtes liées aux menaces terroristes et aux risques de sécurité.

Le partage des bonnes pratiques et des mécanismes adoptés pour détecter les voies de l’extrémisme, du recrutement et de la circulation des combattants dans les rangs des organisations terroristes était aussi au coeur de ces rencontres, ajoute le communiqué.