L’accélération de l’inflation se confirme, notamment pour les produits alimentaires. Le prix du poulet s’est envolé à cause de la chaleur, la saison estivale, ainsi que la multiplication des intermédiaires, a avancé la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) dans un communiqué daté du jeudi 18 août 2022.

Encore une mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Le poulet est vendu depuis quelques mois à plus de 30 DH le kilogramme et devra encore grimper pour atteindre 32 DH le kilogramme dans certaines régions du Maroc, révèle la FISA. «Au niveau des usines, le prix du kilogramme de poulet varie en 23 et 25 DH», ajoute notre source.

Selon la fédération, ladite flambée des prix de vente ne signifie pas une augmentation de la marge des producteurs. «Le prix du poulet, sortie de ferme est de 17 DH/kg, alors que le coût de revient a augmenté de 16 DH / Kg voire 16,5 DH / kg, à cause de l’explosion des prix des aliments de volailles», explique la FISA.

Une hausse du prix de l’alimentation des volailles que la FISA explique par le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne doublant le prix du maïs et du soja. Cette hausse des prix des volailles est aussi imputable à la multiplication des intermédiaires, a ajouté l’organisation, soulignant que «pour arriver au consommateur final, la volaille passe par le marché de gros, arrivent chez les fournisseurs et enfin en magasin.»

Ainsi, et selon les dires de la fédération, de nombreux producteurs auraient arrêté leur activité. L’offre de volailles aurait donc diminué face à une hausse notable de la demande, «en particulier pendant cette saison estivale qui se caractérise par l’augmentation du taux d’activité des restaurants et des snacks et du nombre de mariages célébrés», conclut la FISA.