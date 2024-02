Depuis quelques semaines les prix de certains légumes prisés par les marocains dont, essentiellement, les tomates ont enregistré une baisse . Par exemple, au marché de gros de Casablanca, le prix du kilogramme de tomates est passé de 3.5 dirhams à 1.30 dirhams le kilo. Comment peut-on expliquer cette baisse des prix ?

Contacté par nos soins, le secrétaire général de l’Association du marché de gros des fruits et légumes de Casablanca, Abderrazak Chabi indique que « les raisons de la baisse de certains légumes comme les oignons, les tomates ou encore les pommes de terre sont multiples».

Et de poursuivre que « la principale cause de la baisse des prix des légumes en particulier les tomates, est la hausse des températures ces dernières semaines atteignant ainsi 25 degrés dans la région de Souss-Massa, première productrice et exportatrice des tomates nationales ».

Pour Abderrazak Chabi, « la baisse des prix des légumes phares grandement consommés par les Marocains est l’effet du ralentissement des exportations vers l’Afrique subsaharienne, ce qui a augmenté la disponibilité des produits marocains sur le marché local et a joué un rôle important dans la baisse de leur prix ».

Et de conclure que , « les besoins du marché de gros des fruits et légumes de Casablanca seront satisfaits en fruits et légumes dont les prix connaîtront une stabilité durant le mois du ramadan ».