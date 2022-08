Après neuf ans passés au Maroc, Serge Mucetti, consul général de France à Casablanca quitte son poste et sera remplacé par Christian Testot, conseiller des affaires étrangères hors classe.

«Le 31 août 2022, je cesserai d’exercer mes fonctions de consul général de France à Casablanca au terme d’un séjour atypique marqué principalement par la crise sanitaire, la reconfiguration du bâtiment du consulat général et l’organisation de pas moins de cinq scrutins», écrit le consul général de France à Casablanca, Serge Mucetti dans une lettre adressée à ses compatriotes.

Après trois ans à la tête du consulat de Casablanca et plus de neuf années de présence au Maroc, le diplomate avec plus de quarante ans d’expérience dans les services publics prend sa retraite.

Lire aussi: Diplomatie. Voici la liste des 16 nouveaux consuls généraux du Maroc

Le conseiller des affaires étrangères hors classe, Christian Testot reprendra le flambeau, annonce Serge Mucetti dans sa lettre. «Je lui souhaite autant de satisfactions humaines et professionnelles que mon épouse et moi en avons éprouvées parmi vous, au sein d’une communauté française attachante, dynamique et stimulante, à laquelle j’ai été heureux et fier d’appartenir, comme parmi tous mes amis Marocains qui m’ont réservé un accueil sans égal», conclut le diplomate dans sa lettre.

Christian Testot a été en 2021 le consul général de France à Karachi (Pakistan). En 2012, il a occupé le poste d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Bahreïn, avant d’être nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France auprès du Yémen en 2016.