Le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger vient d’annoncer la nomination de seize nouveaux consuls généraux dans le cadre de l’opération de mobilité annuelle de son personnel.

Voici la liste de ces 16 nouveaux consuls généraux du Maroc ainsi que leurs affectations:

France: Nada Bakkali Al Hassani (Paris)

Najoua El Berrak (Bastia)

Mohamed Al Hajri (Orly)

Meryem Taleb (Rennes)

Mustapha El Bouazzaoui (Mantes-la-Jolie) Espagne: Kamal Haoudi (Almería)

Sidi Mohamed Biadillah (Bilbao)

Sanaa Merouah (Murcie)

Ikram Chahine (Tarragone)

Kamal Arifi (Valence)

Fatiha El Kamouri (Las Palmas) Pays-Bas: Salim Lahjomri (Amsterdam)

Abdelali El Kabiti Idrissi (Rotterdam) Italie: Mohamed Khalil (Naples) Arabie Saoudite: Aziz El Achouri (Djeddah) Grande-Bretagne: Adessamad Tajramt (Londres)

Ainsi, et répondant à des critères qui concilient sang neuf, rajeunissement et expérience confirmée, 56% des consuls généraux concernés par ce mouvement sont nommés pour la première fois. Les femmes constituent 40% de ces postes occupant au passage des postes consulaires importants à l’instar de Paris et de Las Palmas.

Ces nominations illustrent également la mise en œuvre du plan de carrière et de mobilité dans la mesure où 60% des consuls généraux nommés occupaient des postes de responsabilité au niveau de l’administration centrale et des missions diplomatiques, souligne le ministère.

Dans un esprit de promotion des expériences positives, des consuls généraux ont été redéployés à d’autres postes consulaires: comme d’ Orly à Paris, de Rennes à Bastia.