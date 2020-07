Le label international « Pavillon Bleu », attribué par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et la Fondation internationale pour l’éducation à l’environnement (FEE), a été hissé, officiellement, lundi, sur la plage d’Essaouira pour la 16ème année consécutive.

A cette occasion, une cérémonie de levée de cet éco-label célébrant la labellisation de la plage d’Essaouira »Pavillon Bleu » pour l’année 2020, dans le cadre du programme national « Plages Propres », a été organisée en présence notamment du gouverneur de la province, Adil El Maliki, du président du conseil communal, Hicham Jebbari, de représentants des autorités locales et sécuritaires, de chefs des services extérieurs, du directeur de l’Agence Nationale des Ports (ANP) à Essaouira, de représentants de la société civile, ainsi que d’autres personnalités.

Cette distinction de la plage de la Cité des Alizés vient récompenser les énormes efforts collectifs engagés par les autorités locales et plusieurs partenaires à différents niveaux afin de préserver la propreté de la plage et d’assurer la qualité de ses eaux de baignade, sans oublier les actions inlassables et soutenues déployées en termes d’information, de sensibilisation et d’éducation à la protection de l’environnement, d’hygiène et de sécurité, ainsi que d’aménagement et de gestion des plages.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le directeur de l’Agence Nationale des Ports (ANP) à Essaouira, Mohamed Majdi, a tenu à souligner que la plage de la ville a obtenu le « Pavillon Bleu » pour la 16è année consécutive, relevant l’impératif de préserver cette distinction précieuse, qui constitue un symbole national et international et une source de fierté pour le Royaume, en général, et la Cité des Alizés, en particulier.

Après avoir noté que cette labellisation intervient cette année dans un contexte très particulier, marqué par la propagation de la pandémie de la Covid-19, M. Majdi a expliqué que « notre mission est de veiller à l’application rigoureuse et stricte des mesures préventives » décrétées par les autorités compétentes, notamment le port du masque de protection, le respect de la distanciation physique et l’acquisition des produits paramédicaux et de désinfection nécessaires.

Se prémunir contre l’épidémie

Il a, dans la foulée, mis l’accent sur l’importance des actions de sensibilisation menées dans ce sillage par les associations de la société civile pour conscientiser et rappeler aux citoyens l’impératif et l’obligation de continuer à se conformer aux consignes et mesures de précaution pour s’immuniser contre tout risque d’infection ou de contamination.

De son côté, le président du Conseil provincial du Tourisme d’Essaouira (CPTE), Redwane Khanne, a qualifié de « mémorable » cette journée au cours de laquelle le « Pavillon Bleu » a été hissé pour la 16è fois à la plage de la Cité des Alizés.

La levée de ce « Pavillon Bleu » vient confirmer une fois de plus la qualité de l’eau de baignade et les conditions optimales dans lesquelles la ville d’Essaouira va recevoir ses visiteurs, a-t-il précisé.

« On est en train de labelliser et de donner une autre dimension à cette plage et à cette saison estivale », a-t-il enchaîné, tout en se félicitant des efforts déployés par les différentes parties concernées pour qu’Essaouira maintienne sa position dans la Zone 1, dans le cadre du plan du déconfinement et d’assouplissement des restrictions de l’état d’urgence sanitaire.

« Cela nous donnera une belle visibilité en vue de se projeter dans les jours à venir avec beaucoup de sérénité et de lucidité », a-t-il soutenu.

Dans une déclaration similaire, la présidente de l’association Sanad d’appui au secteur de la santé dans la province d’Essaouira, Dr. Asma Benalil, s’est félicitée de cette labellisation qui vient confirmer le statut de la plage d’Essaouira, tout en insistant sur l’importance du renforcement de la conscientisation des habitants et des visiteurs de la Cité des Alizés quant à l’impératif de respecter à la lettre les gestes barrières en cette période exceptionnelle marquée par la propagation de la Covid-19.

Dans ce sens, elle a rappelé le lancement en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) d’une large campagne, d’une durée de deux mois au niveau de la plage, en vue de mieux sensibiliser les citoyens aux risques de la Covid-19 et à l’importance cruciale de se conformer aux mesures de prévention (port obligatoire du masque de protection, distanciation physique et désinfection systématique des mains avec des solutions hydro-alcooliques).

Pointant du doigt un certain relâchement et une certaine insouciance observés ces derniers jours chez certains citoyens, Mme Benalil a ajouté que les membres de l’association, déployés sur la corniche de la plage, ne ménagent aucun effort pour expliquer aux estivants l’importance de se prémunir contre la pandémie pour assurer leur sécurité sanitaire ainsi que celle de leurs familles et proches et ce, à travers la distribution gratuite de dépliants mettant en avant les dispositifs de prévention à respecter et de masques de protection, dont certains dédiés spécialement aux enfants, sans oublier les messages sonores qui sont diffusés à longueur de journée en langues arabe, amazigh, française et anglaise sur la manière de se protéger de toute contamination ou infection par le virus.