Après Sebta en novembre dernier, Margarita Robles a effectué mercredi une visite officielle à Melilla, où elle a rendu hommage notamment aux soldats espagnols qui y servent.

La ministre espagnole de la Défense Margarita Robles a effectué mercredi une visite officielle à Melilla. Accompagnée du chef d’état-major de l’armée espagnole (JEME), le général Amador Enseñat. Elle s’y est rendue pour présenter ses voeux pour le Nouvel An, mais aussi pour « en savoir plus sur les différentes unités terrestres situées dans la ville autonome historique, où plus de 3.000 soldats servent », indique son département dans un communiqué.

Dans cette ville autonome, située dans le nord-est du Maroc, la ministre a présidé à la base militaire Alfonso XIII une cérémonie d’hommage aux soldats morts en 2022. Elle a également rencontré leurs proches à qui elle a adressé quelques mots. « Vous comptez sur nous tous, les Forces armées sont une grande famille et nous ne les oublierons jamais », a-t-elle assuré.

La ministra, acompañada por el #JEME, ha viajado hoy a #Melilla para felicitar el Año Nuevo y conocer con más detalle las diversas unidades del @EjercitoTierra ubicadas en la histórica ciudad autónoma, donde prestan servicio algo más de 3.000 militares.

➡️https://t.co/H02oqvVSg9 pic.twitter.com/eDbcw79xlP — Ministerio Defensa (@Defensagob) January 4, 2023

Dans son discours, Margarita Robles a surtout mis l’accent sur « l’espagnolité » de Melilla. « Melilla, c’est l’histoire, la culture et un carrefour de civilisations, mais surtout, Melilla est cette Espagne qui s’améliore chaque jour, qui a de la force et du courage », a estimé la ministre citée par El Faro de Melilla.

Et d’insister : « Etre à Melilla, dans cette Espagne qui est la nôtre, que nous aimons, admirons et apprenons de son histoire, est une source de satisfaction ».

🎙️La ministra de @Defensagob , Margarita Robles, destaca la españolidad de Melilla. Aquí les adjuntamos su discurso ofrecido tras el acto en conmemoración de los caídos celebrados en la base Alfonso XIII @COMGEMEL_ET pic.twitter.com/ix3xxoLJqo — Cadena SER Melilla (@CadenaSerML) January 4, 2023

Le commandant général de la ville Luis Saez Rocandio a lui assuré que Melilla « est née militaire et s’est développée avec des ingénieurs militaires ». Il a aussi argué que l’année dernière, la ville a célébré « ses 525 ans en tant que ville espagnole ».

🇪🇸 La Ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado Melilla para presidir un acto militar en la base Alfonso XIII en homenaje a los que dieron su vida por España. Al acto han asistido la vicepresidenta de la Ciudad, @ConGloriaRojas, y la delegada del Gobierno, @sabrinamohh pic.twitter.com/46L9l4hvBX — PSOE Melilla (@psoemelilla) January 4, 2023

Selon le ministère espagnol de la Défense, outre la ville d’une superficie de 12,3 km, « qui compte une population multiculturelle d’un peu plus de 85 000 habitants (58% musulmans) », les unités militaires locales sont positionnées dans les îles Alhucemas et Chafarinas et le rocher de Velez de la Gomera.