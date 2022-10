Dans une lettre envoyée au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, le Maroc a affirmé que Melilla « continue d’être un préside occupé ». Une déclaration qui a fait réagir plusieurs membres du gouvernement espagnol, dont la ministre de la Défense ce vendredi.

« Tout le monde le sait, y compris le Maroc. Sebta et Melilla sont espagnoles et elles continueront de l’être ». C’est ce qu’a répondu la ministre espagnole de la Défense Margarita Robles à une question qui lui a été posée lors d’une interview avec Cadena COPE, pour savoir si elle était préoccupée pour l’avenir des deux villes.

Cette déclaration fait suite au courrier adressé par le Maroc au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, en réponse aux éclaircissements qui avaient été demandés sur « l’usage excessif et meurtrier de la force » contre des migrants d’origine africaine lors des événements survenus au passage frontalier de Melilla, le 24 juin dernier.

Dans cette lettre datée du 9 septembre dernier, à laquelle Europa Press a eu accès, le royaume a précisé que « une fois de plus », qu’il est « inexact » de faire référence à « la ligne de séparation entre le Maroc et Melilla » comme étant une « frontière hispano-marocaine », tel que indiqué par les rapporteurs de l’ONU dans leur texte. Et pour cause, « le royaume du Maroc n’a pas de frontières terrestres avec l’Espagne et Melilla continue d’être un préside occupée et pour cette raison, on ne peut pas parler de frontières, mais de simples points de passage ».

« Point final »

« Sebta et Melilla sont l’Espagne, point final. Il n’y a rien d’autre à dire et c’est comme ça », a répondu « avec insistance » la ministre espagnole, estime Europa Press, qui souligne qu’elle a employé des termes similaires à ceux utilisés la veille par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.

« Tout le reste est un débat qui, je comprends, peut être fait, mais il est incontestable que Sebta et Melilla sont l’Espagne, autant que n’importe quelle ville (espagnole, ndlr) que vous voulez », a encore estimé la ministre Robles.

Jeudi, Pedro Sánchez, a été interpellé par la porte-parole du Partido popular (PP), Cuca Gamarra, au Congrès des députés sur le sujet. Cette dernière lui a demandé d' »affirmer que ce que Rabat dit est totalement faux » et ne pas partir « sans défendre » l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Espagne.

« Sebta et Melilla sont l’Espagne, point final », a-t-il clamé depuis son siège, rapporte la presse espagnole.

Interrogé également sur la polémique suscitée par la lettre marocaine, le ministre espagnol de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska a lui préféré faire dans l’apaisement.

Un « partenaire loyal »

« Le Maroc est un État qui coopère avec l’Espagne, c’est un partenaire loyal et (…) fraternel. Il n’y a pas de problème à cet égard, Sebta et Melilla sont des villes tout aussi espagnoles que peuvent l’être Madrid, Bilbao ou Grenade », a-t-il assuré vendredi matin devant les journalistes, à son arrivée à une réunion des ministres de l’Intérieur de l’UE tenue au Luxembourg.

Grande-Marlaska a aussi estimé que les relations entre l’Espagne et le Maroc sont « si satisfaisantes » et la confiance mutuelle « si pertinente » que « rien ne doit inquiéter ».

Le sujet de la souveraineté espagnole sur les deux villes, situées dans le nord du Maroc, fait beaucoup de remous du côté de la classe politique et la presse du pays voisin et ce, depuis que l’Espagne a exprimé son soutien fin septembre au plan d’autonomie marocain pour le Sahara.

C’est ce qui avait d’ailleurs permis aux deux pays de mettre fin à la brouille diplomatique qui a duré plus d’un an, après l’accueil par l’Espagne du chef du Polisario Brahim Ghali.