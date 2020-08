El Youssoufia: fermeture de 10 cafés et salles de jeux pour non-respect des mesures préventives

Les autorités locales de la province d’El Youssoufia ont émis des décisions de fermeture de 10 cafés et salles de jeux pour non-respect des mesures préventives visant à enrayer la propagation du Covid-19.

Un communiqué de la province d’El Youssoufia indique que les autorités locales ont émis, du 06 au 13 août, 11 décisions de fermeture de cafés contrevenants.

La même source souligne que le comité de veille provincial a intensifié les tournées de contrôle pour assurer le suivi de l’application des mesures préventives décrétées par les autorités compétentes et inciter les propriétaires des cafés et des salles de jeux au respect strict de ces mesures visant à protéger la santé des citoyens et endiguer la propagation de la pandémie.

Elle rappelle que les autorités locales avaient auparavant adressé des avertissements écrits aux propriétaires des cafés contrevenants avant de procéder à la fermeture de ces locaux pour non-respect des mesures préventives et sanitaires.