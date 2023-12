Magasins Starbucks et H&M. Crédit photos : DR / Collage H24info

Le supposée fermeture des franchises Starbucks et H&M s’est propagée comme un feu de brousse sur les médias et les réseaux sociaux au Maroc, suscitant une marée de réactions tiraillées entre jubilation et crainte en raison des répercussions socio-économiques de cette décision.

Plusieurs sources médiatiques se sont fait l’écho, depuis hier, d’une information répandue avec pertes et fracas prétendant que les enseignes Starbucks et H&M, commercialisées au Maroc par le géant koweïtien Alshaya, baisseront le rideau à partir du 15 décembre 2023, notamment pour des raisons économiques.

Joint par H24info, un responsable du groupe Alshaya assure ne pas être au courant de ces assertions.

« Il n’y a rien qui indique qu’ils vont fermer au Maroc », souligne-t-il, notant qu’il s’agit « tout simplement de rumeurs relayées sur les réseaux sociaux ».

« Nous ne disposons pas d’une information qui puisse corroborer ces informations. Je n’ai pas reçu une information dans ce sens », relève-t-on de même source.

A l’heure où nous mettons en ligne, le groupe Alshaya n’a pas encore officiellement réagi via un communiqué pour apporter sa version des faits.

Sur les réseaux sociaux comme X, les internautes sont divisés. Pendant que certains ont vu dans cette supposée décision de clôture définitive l’occasion de prioriser l’offre nationale et les produits locaux, d’autres regrettent la perte de centaines d’emplois et l’évaporation de plusieurs millions de dirhams subie par le trésor public marocain.

الناس لي شادهم البكية على ستاربكس

قالك فقدان مناصب الشغل ووو ها هي شركة وطنية ديال مغاربة حاضرة ف 17 مدينة و كاين بحالها بزاااف أكيد..ماتستاهلش دعمكم و تتوسع و تخدم الشباب و تحسن من الخدمات و تفتح فروع على برا لما لا و عوض ما ستاربكس تخرج الارباح بالعملة الصعبة الفلوس تبقى هنا pic.twitter.com/rmqtfytPLT — ÃB10☪️🇲🇦🔻 (@Ahmed_Abdellaah) December 1, 2023

أعلنت شركتا Starbucks للمشروبات و H&M للملابس المملوكتان لمستثمرين خليجيين ومغاربة مغادرتهما المغرب بتاريخ 15 دجنبر.. ملايين الدراهم من الضرائب للخزينة العامة والمئات من مناصب الشغل تبخرت ومثلهم من العائلات فقدت مواردها…

أتمنى من أصحاب المقاطعة وداكشي أن يتذكروهم آخر كل شهر.. pic.twitter.com/1dKrZbWdwy — Mounir Doli (@mounirdoli) November 30, 2023

Une partie de la twittosphère minimise, à l’inverse, l’effet de ce départ sur l’économie marocaine et le taux d’emploi, tout en rappelant que le nombre de magasins Starbucks et H&M au royaume ne dépassent guère 7 et 3 commerces, respectivement.