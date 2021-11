Benny Gantz, ministre israélien de la Défense, effectuera une visite officielle au Maroc les 24 et 25 novembre prochains.

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz se rendra bientôt au Maroc pour une visite officielle. Le déplacement, annoncé par le journaliste Barak Ravid, se fera les 24 et 25 novembre prochains.

BREAKING: Israeli minister of defense Benny Gantz will visit Morocco next week. This will be the first ever visit by an Israeli minister of defense in Morocco. During the visit Gantz will sign a defense cooperation MOU with his Moroccan counterpart

