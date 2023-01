Des paléontologues ont découvert à Taichoute des fossiles d’arthropodes géants pouvant mesurer jusqu’à deux mètres.

Des chercheurs viennent de découvrir à Taichoute dans la région de Zagora, les fossiles d’arthropodes géants pouvant mesurer jusqu’à deux mètres, annonce une étude parue dans Scientific Reports. Il s’agit d’animaux marins qui ressemblaient à des crevettes ou des insectes. Ces créatures dominaient les mers il y a 470 millions d’années, explique l’université d’Exeter.

