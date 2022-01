Une nouvelle aide américaine a été acheminée vers le Maroc, comprenant sept congélateurs pour le stockage de vaccins. Par ailleurs, un lot d’un million et demi de vaccin Pfizer sera livré dans les semaines à venir.

«Les États-Unis ont livré sept congélateurs spécialement équipés au Maroc pour augmenter la capacité de stockage de vaccins anti-covid du ministère de la Santé», annonce l’ambassade des États-Unis à Rabat.

Les congélateurs, capables de stocker plus de 2 millions de doses du vaccin, ont été fournis par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), en coordination avec l’UNICEF, note la même source. La capacité de ces congélateurs représente près de «45% du stockage ultrafroid disponible au Maroc», écrit l’ambassade sur son compte Twitter.

This month, the United States delivered seven specially outfitted freezers to Morocco to increase the Ministry of Health’s COVID-19 vaccine storage capacity. 1/7 pic.twitter.com/CkkPxQVzAV

— U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) January 20, 2022