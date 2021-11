Coup dur pour le tourisme au Maroc. Alors que ces derniers mois laissaient entrevoir une lueur d’espoir pour le secteur, l’annonce de la fermeture totale de l’espace aérien marocain pendant les deux semaines à venir est tombé comme un coup de massue.

« L’année 2021 sera aussi catastrophique que 2020 », prévoit Zoubir Bouhoute, expert en tourisme et président du Conseil provincial du tourisme de Ouarzazate. L’annonce de la fermeture totale de l’espace aérien marocain pendant les deux prochaines semaines a éteint les espoirs des professionnels du tourisme de finir 2021 en beauté avec la période des fêtes de fin d’année.

« Tous les efforts qui ont été déployés au cours du mois de septembre vont être sapés par cette décision. Il y a eu une augmentation des recettes durant l’été 2021 mais à partir de fin novembre jusqu’à décembre, surtout avec ces fêtes de fin d’année où les professionnels attendent beaucoup de demandes, tout est annulé. Le bilan général de l’année 2021 fera qu’on aura travaillé seulement les mois de juillet, août, septembre et un peu début octobre, ça va donc être une année similaire à 2020 où on a vécu une chute de 79% de l’activité selon les chiffres officiels », détaille Zoubir Bouhoute contacté par nos soins.

Ce qui inquiète le plus le professionnel, c’est que cette suspension va sûrement perdurer au-delà de 15 jours, « vu qu’on n’aura pas solutionner le problème de ce variant dans deux semaines ». « Cela va donc impacter globalement la saison 2021 et une partie de la saison 2022 (au moins les trois premiers mois) », abonde-t-il, précisant que les professionnels du secteur commencent à déclarer qu’ils reçoivent des annulations de réservations.

Lire aussi : Omicron: 5 choses à savoir sur le nouveau variant

« On n’a pas arrêté toute la journée de recevoir des annulations », nous confirme Ilham Mrani, présidente de l’Association des agences de voyages de Rabat Salé Kénitra. « Pour les deux prochaines semaines, tout est évidemment annulé à 100%. Pour la période au-delà des deux semaines, on ne sait pas encore ce qu’il va se passer, mais les gens n’ont plus confiance. Les clients se demandent s’ils annulent ou pas, s’ils vont être bloqués, et se posent beaucoup de questions auxquelles nous n’avons pas les réponses à l’heure actuelle. On demande aux gens de patienter et d’attendre de voir la situation dans deux semaines », poursuit l’opératrice qui possède également une agence de voyages.

Des centaines de Marocains bloqués au Moyen-Orient

Ilham Mrani explique que les annulations des deux prochaines semaines ont pu être faites sans pénalités pour les clients car il s’agit d’un cas de force majeur découlant d’une décision gouvernementale de fermeture de l’espace aérien. Par ailleurs, la présidente de l’association explique que de nombreux Marocains sont actuellement bloqués dans certains pays, majoritairement en Arabie saoudite, à Dubaï et en Turquie.

« Des centaines de Marocains sont bloqués à Dubaï alors qu’ils s’y étaient rendus pour visiter l’Expo2020; plus de 1.000 pèlerins sont bloqués de leur côté en Arabie saoudite. C’est un grand souci pour les agences de voyages qui ne savent pas comment les faire rentrer, ni comment les loger sur place en attendant, et on a aucune visibilité malheureusement », se désole la professionnelle du tourisme, précisant qu’un vol a toutefois été effectué ce jour d’Arabie saoudite.

Pour rappel, les autorités ont décidé de suspendre tous les vols en provenance et vers le Maroc à compter de ce lundi 29 novembre et pendant deux semaines. L’annonce la semaine dernière de la suspension des vols avec la France avait déjà bien assombri l’humeur des professionnels du tourisme qui vivent au rythme des restrictions sanitaires depuis bientôt deux ans.