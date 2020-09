L’Association Marocaine des Professionnels de l’Industrie du Fitness et de la Remise en Forme (AMPIF) lance un appel aux ministères de la Culture, de la jeunesse et des sports, de la Santé, de l’Intérieur et des Finances, pour rouvrir les salles de sport qui « sombrent dans une crise sans précédent ».

« Nous, Association Marocaine des Professionnels de l’Industrie du Fitness et de la Remise en Forme, réitérons notre demande de réouverture des salles de sport dans les plus brefs délais et nous nous engageons ainsi à assurer une relance de l’activité conditionnée par le respect des mesures de prévention sanitaire et des règles d’hygiène », lit-on dans ce communiqué de l’AMPIF diffusé ce jeudi 17 septembre.

La fermeture du secteur depuis le 16 mars dernier menace plus de 10.000 emplois, rapporte l’association, un secteur qui n’a bénéficié « d’aucune aide ni soutien des pouvoirs publics ». « Toutes nos démarches destinées aux ministères concernés restent à ce jour sans réponse ».

Les professionnels du secteur « ne comprennent pas pourquoi » ils sont contraints à rester fermés. Selon eux, « la pratique en centre sportif ne présente pas plus de risques pour nos citoyens que la fréquentation des supermarchés, cafés ou les bancs de l’école ».

« Nous plaçons donc naturellement le respect des mesures sanitaires au cœur de notre démarche, et notre enjeu principal est de promouvoir la santé à travers le sport, tout en garantissant la sécurité aussi bien des adhérents que des employés », rappelle le communiqué.

« Réaménagement des espaces, introduction de plannings, respect strict des horaires ou encore désinfection très régulière des locaux et du matériel, toutes les mesures ont soigneusement été appliquées au sein des salles de sport », assure l’AMPIF qui souligne que « des études scientifiques mondiales recommandent la pratique d’une activité physique plusieurs fois par semaine afin de booster son immunité et lutter ainsi contre la maladie ».