Deux avions transportant deux millions de doses du vaccin Sinopharm contre le coronavirus ont atterri, ce matin à l’aéroport de Casablanca. Quant à la livraison de vaccins d’AstraZeneca elle subira un léger retard.

Les vols, AT3081 et AT3079, partis le dimanche 9 mai en direction de Pékin ont atterri ce matin à l’aéroport de Casablanca.

Le premier dreamliner est arrivé à Casablanca un peu avant 9h00 du matin et transportait un million de doses du vaccin Sinopharm. Vers 11h00 un autre dreamliner, transportant également un million de doses a regagné à son tour l’aéroport Mohammed V de Casablanca, nous confirme Moulay Said Afif, membre du comité national technique de vaccination.

Quant à la livraison de 650.000 doses du vaccin Astrazeneca, en provenance de Corée du Sud, dans le cadre du programme COVAX, elle subira un léger retard, indique notre interlocuteur, évoquant les procédures administratives. La commande devrait théoriquement être livrée le jeudi 13 mai, affirme Dr Afif.

Pour rappel, avec cette livraison, le Maroc a ainsi reçu 4,5 millions de doses du vaccin Sinopharm, soit à peine 10% de la commande totale passée par le Maroc au laboratoire chinois.

Il est à souligner que la campagne de vaccination avance à grands pas. Après l’élargissement à la tranche d’âge des 55 et 60 ans, c’est au tour de personnes âgées entre 50 et 55 ans de bénéficier de la vaccination contre le Covid-19, a annoncé ce samedi 8 mai le ministère de la Santé. Rien que durant les 24 dernières heures, plus de 253.000 personnes ont reçu leur première dose.

À noter qu’à la date d’aujourd’hui, 5.726.928 personnes ont déjà bénéficié du vaccin au Maroc et 4.404.867 personnes ont déjà reçu leur deuxième dose.