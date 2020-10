Cinq laboratoires ne sont plus autorisés à pratiquer les tests covid-19

Cinq laboratoires d’analyses médicales répartis entre Fès, Rabat et El Jadida ne sont plus autorisés à réaliser les tests PCR relatifs au covid-19.

Le retrait de la licence covid-19 pour ces laboratoires a eu lieu à la suite du contrôle effectué par la commission formée des membres de l’Institut national d’hygiène (INH) et du ministère de la Santé, relate La Vie éco dans son édition du 30 octobre. Une décision qui a refroidi plusieurs biologistes du secteur, poursuit l’hebdomadaire.

« Le risque est grand, parce que nous devons, pour réaliser ces tests, investir en moyenne 1 million de dirhams pour l’aménagement des espaces, l’achat de l’équipement et le recrutement de personnel supplémentaire qualifié pour ce type de tests », estiment-ils tout en soulignant que le retrait de l’autorisation tombe mal dans une période où l’évolution de la situation épidémiologique nécessite un plus grand nombre de tests et donc de laboratoires pour les pratiquer.

A ce propos, Zineb Zniber, présidente du Conseil des pharmaciens biologistes, rappelle que « tout laboratoire qui veut rejoindre ce réseau doit avant tout disposer d’un espace suffisant pour mettre en place trois salles techniques distinctes dédiées à l’analyse et séparées du reste du laboratoire ».

Et d’ajouter: « Il lui faudra acquérir le matériel de la plateforme PCR, les réactifs et les consommables. Ensuite, faire une demande auprès du ministère de la Santé. Après contrôle de toutes ces normes, le ministère délivre l’autorisation ». Une autorisation qui peut être retirée à la suite d’un contrôle régulier de la commission précitée si le cahier des charges n’est pas respecté.

Le royaume compte actuellement trente laboratoires autorisés sur la base du cahier des charges établi par le ministère de tutelle qui définit les exigences pour la réalisation du diagnostic Covid-19 par qRT pCR. Pour rappel, le prix référent pour un test PCR dans un laboratoire privé est de 680 DH.