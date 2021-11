Cinq enseignants de l’Université Hassan 1er de Settat font l’objet d’une enquête policière depuis quelques jours. Ils seraient impliqués dans un scandale de chantage sexuel avec des élèves.

Il y a du nouveau dans l’affaire dite « Sexe contre bonnes notes ». La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) va déférer jeudi cinq professeurs de l’Université Hassan 1er de Settat, devant le procureur du roi près la Cour d’appel de Settat, rapportent plusieurs sources médiatiques.

Jusqu’ici, les cinq enseignants faisaient l’objet d’une enquête policière pour chantage sexuel et traite d’êtres humains. Le scandale avait secoué le campus universitaire de Settat fin septembre. Les mis en cause travaillaient dans les départements de droit public et de l’économie de l’université. Des conversations entre un professeur et des élèves avaient alors fuité sur les réseaux sociaux, notamment sur Whatsapp.

Lire aussi: L’université Ibn Tofail dans le top mondial en Ingénierie et en Informatique

Dans ces conversations, un des enseignants mis en cause promettaient des bonnes notes en contrepartie de relations sexuelles. Le scandale avait suscité l’indignation parmi les citoyens qui demandaient à ce que les enseignants soient arrêtés et jugés.

Dans la foulée, le ministère de l’Enseignement supérieur avait dépêché des responsables de l’inspection générale à l’université de Settat pour enquêter sur l’affaire.