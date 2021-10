L’université Ibn Tofail (UIT) de Kénitra s’est, à nouveau, distinguée dans le classement international « Times Higher Education 2022 » (THE), en se positionnant, respectivement, première à l’échelle nationale et dans le Top-400 et Top-800 mondial en « Ingénierie » et en « Informatique ».

Le classement « THE BY SUBJECT 2022 », publié mercredi, vient confirmer le bon positionnement de l’université Ibn Tofaïl, qui s’est vue améliorer nettement son score en « Ingénierie » et en « Informatique » à l’échelle nationale et internationale, se félicite l’établissement.

Ainsi, l’UIT s’est classée parmi les 400 premières universités au monde (Rang 301–400) et la première à l’échelle nationale en Ingénierie, qui englobe l’ingénierie générale, l’ingénierie électrique et électronique, l’ingénierie mécanique et aérospatiale, le génie civil et l’Ingénierie chimique, précise l’établissement dans un communiqué.

Et d’ajouter qu’elle s’est distinguée aussi parmi les 800 premières universités au monde (Rang 601-800) et la seconde à l’échelle nationale en Informatique, qui englobe l’informatique, le génie logiciel et les Systèmes d’information.

Le classement THE, considéré comme l’un des meilleurs au niveau international, évalue les universités selon 13 indicateurs répartis en cinq catégories différentes : l’enseignement, la recherche, le transfert de connaissances, l’influence de la recherche, l’ouverture à l’internationale et l’innovation, indique-t-on.

Cette prestigieuse distinction est une reconnaissance mondiale de l’engagement et de l’implication de l’ensemble des composantes de l’université Ibn Tofaïl, à savoir personnel académique, administratif et étudiants, en ce qui concerne les enjeux de l’excellence et du développement de la recherche scientifique et de l’innovation, conclut le communiqué.