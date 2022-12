La cheffe de la diplomatie française est arrivée jeudi soir au Maroc pour une visite de travail officielle, dans un contexte marqué par une crise froide entre les deux pays.

« Bien arrivée! Et déjà des entretiens fructueux », a tweeté Catherine Colonna ce vendredi matin, depuis le Maroc où elle effectue une visite de travail de deux jours entamée dans la soirée du jeudi 15 décembre.

La ministre française de l’Europe et des affaires étrangères a visité dans la matinée le Mausolée Mohammed V à Rabat où elle a rendu un « hommage aux souverains du Maroc et au peuple marocain », a fait savoir l’ambassade de France au Maroc.

🇫🇷🤝🇲🇦 Moment de recueillement solennel au Mausolée Mohammed V, où la @MinColonna a pu rendre hommage aux souverains du Maroc et au peuple marocain.

Lors de cette visite, Catherine Colonna sera reçue par Nasser Bourita. « Cet entretien sera l’occasion d’évoquer toutes les dimensions du partenariat bilatéral exceptionnel entre le Maroc et la France, caractérisé notamment par l’étroitesse et la richesse des liens humains de part et d’autre de la Méditerranée », avait indiqué le Quai d’Orsay dans un point de presse retranscrit sur son site web.

Les deux ministres devront aussi aborder « les relations économiques denses » entre le Maroc et la France, ainsi que « les questions régionales et globales d’intérêt commun, notamment la guerre d’agression russe en Ukraine et ses conséquences, au premier rang desquelles l’insécurité alimentaire qui affecte particulièrement le continent africain ».

La question des visas, dont le nombre accordé aux Marocains notamment a été réduit de moitié sur décision du gouvernement français, sera « évidemment » abordée, a indiqué le ministère français en réponse à une question des journalistes.

.@MinColonna se rend à Rabat (15-16/12) et sera reçue par Nasser Bourita. L'occasion d'évoquer toutes les dimensions du partenariat bilatéral exceptionnel entre 🇫🇷🇲🇦caractérisé par l'étroitesse & la richesse des liens humains des 2 rives de la Méditerranée

« Vous savez que cette question a fait l’objet de très nombreux échanges avec les autorités marocaines. Nous avons pu noter des évolutions très positives sur les questions de réadmission, et ce sera donc un sujet évoqué par la ministre avec son homologue », a fait savoir Anne-Claire Legendre, directrice de la communication de la diplomatie française.

Pendant son déplacement au Maroc, la ministre française recevra des représentants de la communauté d’affaires au Maroc et se rendra au lycée français René Descartes de Rabat. Elle visitera le Centre d’études arabes du lycée à l’occasion de la journée mondiale de la langue arabe célébrée le 18 décembre.