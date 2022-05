Le Conseil communal de Casablanca a adopté à la majorité, jeudi lors de la 2e séance de sa session ordinaire au titre du mois de mai 2022, des projets de développement et des conventions portant sur les domaines de divertissement, du sport et des services.

Après la présentation des rapports des présidents de commissions liés aux réunions de concertation sur les points inscrits à l’ordre du jour de cette session (près de 13 points), les membres du Conseil ont approuvé l’ensemble de ces points.

Ainsi, le Conseil a approuvé le projet de cahiers des charges pour l’exploitation des magasins commerciaux situés au vélodrome, tout en tenant en compte les recommandations de la commission concernée, et a décidé d’annuler la décision 120/2021 prise lors de sa session extraordinaire tenue le 1er juillet 2021.

S’agissant du volet se rapportant à l’urbanisme et au patrimoine de la commune, il a été notamment procédé à la cession d’une partie du lot de terrain communal aux propriétaires des bâtiments situés au quartier Chifa 2 dans l’arrondissement Al Fida afin de régulariser leur situation juridique et foncière.

De même, le conseil a approuvé un projet de convention relative à la conservation et la valorisation des bâtiments d’intérêt patrimonial.

S’agissant des conventions, il a été décidé d’intégrer une annexe portant amendement à la convention de partenariat entre la commune et le Raja de Casablanca, section football, d’une part et le Wydad de Casablanca, section football, d’autre part.

Dans le même sens, le conseil a examiné et voté deux projets portant sur la transformation du groupement des communes de coopération sociale « cimetière Chohada » en un groupement des collectivités territoriales de coopération sociale après l’adhésion du conseil provincial de Mediouna et le cahier de charges relatif à l’exploitation des plages de la ville.

Les membres du conseil de la ville ont aussi approuvé la création et la formation d’une instance de parité, d’égalité des chances et d’approche genre et la création et la formation d’instances de dialogue et de concertation.

Cette session a été marquée par l’approbation de l’élection de délégués représentant le conseil communal dans les instances du conseil et différentes institutions et instances.

La première séance de la session ordinaire du conseil communal au titre du mois de mai, tenue le 5 courant, a été consacrée à l’examen et l’adoption de plusieurs points se rapportant au budget, à l’urbanisme, aux biens de la commune et au patrimoine, outre des projets de conventions.

Suite à la session ordinaire de ce jeudi, le conseil communal de Casablanca a également tenu une session extraordinaire consacrée uniquement à l’examen et le vote d’un crédit supplémentaire pour le programme d’appui à la commune.