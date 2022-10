Le proviseur du lycée français Lyautey est décédé lundi dans une clinique de Casablanca.

« C’est avec une grande émotion que nous vous faisons part du décès de Monsieur Stéphane Sachet-Proviseur du lycée Lyautey, cet après-midi du 17 octobre 2022 à Casablanca », annonce l’association des anciens élèves de l’école française.

Stephane Sachet, qui était depuis 2020 chef du Groupement d’établissements en gestion directe de l’Agence française de l’enseignement à l’étranger (AEFE) de Casablanca-Mohammedia, est décédé dans une clinique de la ville.

Plusieurs personnes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. « C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’apprends le décès de Monsieur Stephane Sachet Proviseur et Chef des établissements en gestion directe de l’AEFE. (…) Apprécié de tous, Mes condoléances les plus sincères vont à son épouse, ses enfants et ses proches », a écrit Mehdi Reddad, conseiller des Français à Casablanca et candidat pour la 9e circonscription des Français de l’étranger.

Je rends hommage à Stéphane Sachet décédé ce matin proviseur à Pékin de 2007 à 2012 il aura marqué l’histoire du LFIP, son travail aura permis la construction du nouveau site Je présente toutes mes condoléances à sa famille et à ses enfants que nous avons eu en classe @aefeinfo pic.twitter.com/8QCexM2Mmt — Franck Pajot (@fpajotChine) October 18, 2022