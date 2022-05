A l’occasion du centenaire du lycée Lyautey et du Pôle Casablanca-Mohammedia, une cérémonie de commémoration a eu lieu vendredi 13 mai 2022, en présence notamment d’Olivier Brochet, directeur général de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), et du proviseur de l’établissement, Stéphane Sachet.

« Nous sommes très fiers d’organiser cet événement, ce n’est pas tous les jours qu’on fête un centenaire. On célèbre 100 ans d’amitié franco-marocaine et surtout d’enseignement au service des élèves et familles qui nous font confiance. S’inscrire dans le temps long, c’est vraiment le travail de l’éducation qui regroupe à la fois des compétences académiques, des connaissances et des valeurs », a déclaré à H24Info Stéphane Sachet, proviseur du lycée Lyautey, à l’occasion du centenaire de l’établissement, le vendredi 13 mai 2022.

Plus de 3600 élèves, près de 271 professeurs, 8 hectares de cour… Le lycée Lyautey est le plus grand établissement du réseau d’enseignement français à l’étranger. Situé au cœur de la capitale économique du Maroc, il est devenu depuis sa création en 1921 une véritable institution et a vu passer entre ses murs nombre d’élèves qui font sa renommée.

Le lycée Lyautey c’est avant tout un établissement riche de sa multiculturalité, de son patrimoine historique et d’une excellence pédagogique reconnue au-delà des frontières. Lycée, mais également collège, il offre un accompagnement de premier plan aux élèves allant de la sixième à la terminale, et se distingue notamment par l’étendue de son offre pédagogique.

« Un nouveau siècle à écrire »

Une excellence que les responsables comptent bien perdurer, à travers le slogan de l’événement « un nouveau siècle à écrire ». « Les enjeux qui se présentent à nous dans ce siècle qui vient sont le renouvellement de l’offre linguistique, des spécialités, l’accompagnement dans les projets d’études, être au plus proche des attentes des familles, avoir une offre éducative à la fois riche, diversifiée, moderne », commente le proviseur.

Au programme actuellement: trois séries du baccalauréat (générale, technologique et professionnelle); une diversité linguistique étayée par les sections internationales comme l’OIB; une nouvelle formation en BTS commerce international grâce au partenariat CNED- AEFE; une large programmation d’ateliers sportifs dispensés au sein de son complexe sportif flambant neuf mais aussi de nombreux projets entrepris hors les murs, autour de la culture, de la solidarité, du développement durable, des voyages, des spectacles… Autant d’éléments qui participent au rayonnement des programmes éducatifs de l’établissement depuis bientôt près de 100 ans.

Egalement présent, Olivier Brochet, directeur général de l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger), s’est dit « vraiment très heureux et honoré d’être à Casablanca pour célébrer ce 100e anniversaire du lycée Lyautey, le plus grand établissement du réseau français de l’étranger ». « C’est un lycée qui regarde vers l’avenir pour prendre toute sa part au développement et rayonnement de l’enseignement français mais aussi à tous les efforts éducatifs engagés par le Maroc pour la jeunesse marocaine », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: « Les points sur lesquels nous sommes particulièrement attentifs pour l’avenir sont le maintien de la grande qualité d’enseignement, continuer à enrichir le plurilinguisme, un gros travail quotidien sur l’innovation pédagogique, accompagner tous les élève jusqu’au bac avec leurs différences, leurs difficultés, afin qu’ils deviennent des citoyens engagés, éclairés, responsables et capables de prendre toute leur part dans la vie des sociétés qui les accueillent, avec une attention toute particulière aux questions relatives au développement durable qui est un enjeu extrêmement fort au Maroc comme en France et partout dans le monde. »

L’événement a été l’occasion de mettre en lumière les divers projets culturels, solidaires, pédagogiques et artistiques qui ont stimulé l’ensemble du corps enseignant et des élèves du Pôle pendant cette année si particulière: inauguration des nouvelles installations du complexe sportif Beaulieu; présentation de la Carte du Patrimoine réalisée en collaboration avec l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie Royale (ANCFCC); visite de l’exposition collective itinérante du Centenaire au sein de son bus; rencontre avec les associations partenaires et des projets caritatifs réalisés au sein du lycée Lyautey; inauguration de la fresque de Centenaire réalisée par l’artiste Samy Snoussi et exposition d’archives photographiques.