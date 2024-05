Le streamer Ilyas Elmaliki comparaît ce dimanche devant le procureur général près la cour d’appel d’El-Jadida, apprend-on d’une source sécuritaire.

Faisant l’objet d’un mandat d’arrêt national, le streamer le plus regardé sur Youtube Gaming en 2023 s’est livré aux services de sûreté de Casablanca vendredi après plus de sept mois de cavale.

Ces derniers ont procédé immédiatement au transfert du YouTubeur star vers la ville d’El Jadida, où les services de sûreté ont procédé à son audition.

Le YouTubeur a été placé en garde à vue sur instruction du parquet compétent le jour même, indique la même source, précisant qu’il est poursuivi sur la base d’une vidéo contenant « des actes criminels ».

L’incident pour lequel Ilyas Elmaliki faisait l’objet d’un mandat d’arrêt national (depuis octobre dernier) remonte au mois de septembre 2023 lorsqu’il avait attaqué en compagnie de deux autres personnes le YouTubeur Mohammed Touil, alias « Simo Bourkadi », sur la corniche d’El Jadida pendant qu’une troisième filmait la scène devenue virale sur les réseaux sociaux.

Après une plainte de Bourkadi, les deux personnes impliquées ainsi que celui qui filmait ont été arrêté tandis qu’Elmaliki avait pris la fuite.

Après quatre audiences, la chambre criminelle du tribunal de première instance d’El Jadida a condamné les trois accusés à trois de prison ferme.

Ils ont été reconnus coupables de plusieurs chefs d’inculpation dont « le vol qualifié pendant la nuit » avec des auteurs multiples et l’utilisation d’un véhicule à moteur ainsi que « la diffusion d’un ensemble de déclarations et d’une photo d’une personne sans son consentement dans le but d’atteinte à la vie privée et de diffamation ».