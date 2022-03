La réouverture du zoo de Ain Sebaâ, prévue initialement en mars, a de nouveau été reportée. En cause cette fois: l’absence d’une clinique vétérinaire dédiée aux animaux du zoo.

Le conseil de la ville de Casablanca a décidé de reporter à une date ultérieure l’ouverture du zoo de Ain Sebaâ qui devait avoir lieu en ce mois de mars. Selon des sources du conseil, cette décision a été prise après que les autorités aient constaté l’absence d’une clinique vétérinaire au sein du zoo, pour le suivi des animaux.

Des travaux de construction ont été entamés « en urgence » pour y remédier, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 10 mars. Les responsables du conseil et de la SDL Casa Aménagement, maître d’ouvrage délégué du projet de réhabilitation du zoo, se sont retrouvés dans une « situation embarrassante ».

Outre la clinique, les vétérinaires censés faire le suivi des animaux du parc n’ont pas non plus été recrutés. Le conseil de la ville a donc publié des appels d’offres pour le recrutement de vétérinaires et de soignants spécialisés.

Par ailleurs, l’association internationale de protection des animaux, qui avait annoncé offrir gracieusement 45 espèces animales au zoo, doit bientôt envoyer ses experts pour s’assurer des conditions sanitaires des lieux. Si toutes les normes son respectées, elle entamera le transfert de ces animaux vers Casablanca, dès la fin des travaux.

Le réaménagement du zoo de Ain Sebâa a coûté 250 millions de dirhams, dont 130 millions apportés par le ministère de l’intérieur, 80 millions par la commune de Casablanca et 40 millions par la région Casablanca-Settat.

Patrimoine casablancais depuis plus de 80 ans, le parc zoologique sera « de dernière génération ». Son ouverture au public a été reportée à plusieurs reprises déjà. L’espace présentera, selon Casa Aménagement, un circuit zoologique comprenant notamment une ferme pédagogique, une aire de pique-nique et de détente, des restaurants, kiosques et sandwicheries.