La gare routière Oulad Ziane de Casablanca vient de retrouver son dynamisme après sa réouverture lundi et l’accueil des professionnels du secteur et des clients, après plus d’une année de fermeture due aux mesures préventives visant à faire face à la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Il s’agit de la réouverture de la plus grande gare routière au Maroc qui a commencé à accueillir aussi bien les autocars qu’un grand nombre de clients, une scène qui augure du début d’une nouvelle étape où le respect des mesures barrières reste en vigueur. Toutes les mesures de prévention contre la Covid-19 recommandées par le Comité scientifique doivent être respectées, notamment les règles d’hygiène générale, le nettoyage, la distanciation physique ou encore le port des masques. Le nettoyage et la sécurisation des locaux seront également assurés 24h/24h et 7/7, alors que l’accès à la gare routière ne sera ouvert qu’aux seuls voyageurs munis de leurs tickets. L’ouverture des portes de la gare routière se fera à 4h30 du matin et la fermeture à 23h00, conformément à la décision du gouvernement instaurant le couvre-feu à partir de cette heure. De même, une campagne de sensibilisation auprès des voyageurs sera aussi lancée pour les inciter à respecter les mesures de prévention. Déplacements pour l’Aid al Adha Le vice-président du conseil de la commune de Casablanca, Mohamed Bourrahim, chargé de la mobilité et du transport, a indiqué, que la réouverture de la gare routière intervient dans une conjoncture exceptionnelle marquée par la forte demande des citoyens en matière de déplacements, à l’approche de l’Aid al Adha, pour rejoindre leurs proches dans différentes régions du Royaume. Il y a également lieu de citer, selon lui, le besoin des professionnels du transport qui n’ont pas travaillé durant plusieurs mois à cause de la prolifération du nouveau coronavirus, insistant sur la nécessité de se conformer aux mesures préventives en vigueur pour faire face à cette crise pandémique. Dans le même ordre d’idées, plusieurs professionnels et citoyens ont exprimé leur satisfaction de voir la gare routière Oulad Ziane rouvrir ses portes à nouveau. Installée sur plus de 4 hectares, la gare accueille jusqu’à 20.000 voyageurs par jour et plus de 800 autocars y transitent quotidiennement. Elle compte en plus des guichets et des quais, un arrondissement de police, une administration communale, des locaux commerciaux, une pharmacie, une station-service, huit blocs sanitaires, ainsi qu’une régie destinée à percevoir les produits de la gare routière.