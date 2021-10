Avant l’embarquement, les exploitants aériens authentifieront les certificats marocains de test PCR de dépistage de la COVID-19 en balayant les codes QR numériques afin de vérifier et de confirmer l’identité des passagers et les résultats de leur test avant l’embarquement. Ils s’assureront également que les voyageurs peuvent entrer au Canada, qu’ils ont téléversé leurs renseignements dans ArriveCAN, que ce soit au moyen de l’application mobile ou du site Web, et qu’ils portent un masque pendant le voyage. Les voyageurs qui ne sont pas en mesure de satisfaire à ces exigences se verront refuser l’embarquement.