Le Maroc et la Belgique se sont félicités, lundi à Rabat, de la dynamique de leurs relations bilatérales, réaffirmant leur volonté partagée de les approfondir davantage en vue d’établir un partenariat stratégique tourné vers l’avenir, à la hauteur des attentes et du potentiel qui existent entre les deux pays pour répondre aux défis actuels et futurs.

Dans la Déclaration conjointe, adoptée à l’issue des travaux de la 3ème Réunion de la Haute Commission Mixte de Partenariat Maroc-Belgique, co-présidée par le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre belge, Alexander De Croo, les deux parties ont également exprimé leur volonté de renforcer le commerce et les investissements, de coopérer en matière de climat, de transition énergétique par le développement des énergies renouvelables et des molécules vertes, ainsi qu’en matière de gestion de l’eau, des infrastructures et du transport.

-Les deux Chefs de gouvernement se sont, par ailleurs, félicités du dialogue politique régulier, comme en témoigne la visite au Maroc de la ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur et des Institutions culturelles fédérales, Hadja Lahbib, le 20 octobre 2022, à l’issue de laquelle une Déclaration Conjointe a été adoptée entre les deux pays.

Sur le plan législatif, les deux parties ont souligné l’importance de la coopération parlementaire qui joue un rôle essentiel dans le renforcement des relations bilatérales, tout en encourageant les institutions législatives des deux pays à intensifier leur partenariat, notamment par la création d’un Forum parlementaire conjoint constituant un espace de dialogue et d’échange.

-MM. Akhannouch et De Croo ont souligné leur volonté de développer davantage le partenariat économique, en encourageant notamment les entreprises belges et marocaines à explorer les opportunités offertes de part et d’autre en matière d’investissement, notamment à travers la nouvelle « Charte marocaine de l’investissement », l' »Offre Maroc » concernant l’hydrogène vert et des projets structurants prévus en perspective de l’organisation de la Coupe du Monde 2030 ainsi que les opportunités offertes par la Belgique notamment comme partenaire en matière de transition énergétique, d’économie circulaire et dans d’autres domaines d’intérêt commun.

Dans ce sens, ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage la coopération dans le domaine de la transition énergétique.

-Les deux Chefs de gouvernement se sont, en outre, félicités de la programmation d’un Forum d’Affaires, le 16 avril à Casablanca, lequel permettra aux opérateurs économiques des deux pays de prospecter les nombreuses opportunités offertes par le Maroc et la Belgique en matière de commerce et d’investissement.

Ils se sont félicités également du succès de la coopération au développement de longue date entre les deux Royaumes touchant de nombreux domaines, et de la signature, en février 2024, de la Convention Spécifique du programme de coopération 2023-2028, visant notamment à encourager l’inclusion économique des femmes et des jeunes dans un cadre de travail décent, sachant qu’une partie du programme porte sur des projets visant à contribuer à la phase de reconstruction de la région d’Al Haouz.

-MM. Akhannouch et De Croo se sont, par ailleurs, félicités des avancées enregistrées dans le cadre de la coopération judiciaire, à travers l’échange permanent d’expertises, des visites officielles et de commissions mixtes, saluant les conclusions de la dernière Commission Mixte en matière civile et pénale, tenue en décembre 2023, notamment la mise en œuvre concrète de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l’assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées, et son Protocole additionnel.

Dans cette Déclaration conjointe, les deux parties ont affiché leur volonté de promouvoir une coopération judiciaire innovante, alignée sur les normes internationales les plus élevées, pour une gestion efficace des affaires judiciaires transfrontalières.

-Les deux Chefs de gouvernement ont souligné l’intérêt commun des deux pays à poursuivre et à renforcer l’étroite coopération bilatérale pour lutter contre les menaces à la sécurité nationale et internationale.

En matière de coopération sécuritaire, elles ont affirmé leur volonté de la développer davantage, notamment à travers la mise en place d’une structure de coopération régulière. Aussi, elles se sont félicitées de la mise en œuvre de la Convention de coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, entrée en vigueur en 2022 et du plan d’action 2022-2024 dans le domaine de la coopération policière.

-Les deux Chefs de gouvernement ont salué les progrès accomplis dans le cadre de la coopération migratoire, notamment la tenue de la 1ère réunion du Groupe Migratoire Mixte maroco-belge et la mise en place conjointement de mesures efficaces.

-Tenant compte du cadre institutionnel de chaque partie, ils ont souligné leur volonté de renforcer davantage la coopération culturelle entre les deux pays, laquelle constitue un levier important pour la compréhension mutuelle et pour le rapprochement entre les communautés marocaine et belge.

Les deux parties ont ainsi évoqué les possibilités de développer davantage le partenariat dans le domaine culturel, tels que l’échange d’expertises en matière de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel, la coopération entre les musées et les instituts spécialisés dans les métiers des arts et du patrimoine et l’organisation d’activités culturelles et artistiques dans les deux pays.

-L’accent a également été mis sur l’importance de développer la coopération entre les deux pays dans le domaine du sport, notamment le sport féminin. A cet égard, le Maroc a félicité la Belgique pour sa candidature, conjointement avec l’Allemagne et les Pays-Bas, pour l’organisation de la Coupe du monde de football féminin en 2027.