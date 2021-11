Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita, a affirmé, mardi à Rabat, l’importance de la réforme du Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine (UA), soutenant que le Royaume continuera à appuyer la réforme du Conseil pour davantage de transparence et de professionnalisme.

« La réforme de la Commission aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité ne peut aboutir sans la refonte du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA », a précisé M. Bourita dans une déclaration à la presse à l’issue de son entretien avec le Commissaire de l’UA aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité, M. Bankole Adeoye, en visite de travail au Royaume, soulignant que le Maroc soutient aussi toutes les initiatives adoptées pour la réforme de la Commission.

Il a, dans ce sens, relevé l’importance des piliers de base pour l’exécution de cette réforme, notamment en termes de bonne gouvernance, de diplomatie préventive, de paix et de stabilité. « Ces piliers sont des éléments déterminants pour permettre à l’Afrique de se doter d’une vision claire et holistique en matière d’opérations de sécurité et de stabilité », a-t-il poursuivi.

Ces réformes, a ajouté le ministre, sont une partie intégrante de l’action de l’UA, notant qu’un travail de fond est mené actuellement pour atteindre les objectifs fixés.

M. Bourita a réaffirmé la pleine disposition du Maroc à contribuer de manière agissante en termes d’observation et d’organisation des élections, de maintien de la paix, de diplomatie préventive et de gestion des crises, précisant que l’Afrique a tous les atouts et les ressources nécessaires pour œuvrer de manière positive afin d’assurer la sécurité et la stabilité du Continent.

Rappelant que le Royaume a engrangé une grande expérience dans ces domaines, le ministre a également réitéré l’engagement du Maroc à partager son expertise avec les pays africains. Mettant en exergue la force de la diplomatie marocaine en Afrique, qui œuvre conformément aux Hautes Orientations Royales, M. Bourita a indiqué que le Maroc, un acteur majeur dans la résolution des conflits, estime que la paix et la stabilité du Continent africain sont capitales.

Saluant l’élection M. Adeoye à la tête cette importante Commission au sein de l’UA, de par son expérience en matière de paix et de sécurité, le ministre a affirmé que l’UA peut compter sur l’engagement irréversible du Royaume pour atteindre les objectifs tracés par l’organisation panafricaine.