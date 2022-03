Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine a reçu, mercredi à Rabat, ses homologues du Sénégal, du Bénin et du Soudan.

Nasser Bourita s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec la ministre sénégalaise des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall. Ses entretiens ont été l’occasion de souligner l’excellence des relations liant le Maroc et le Sénégal, qui s’inscrivent « dans le sillage de cette grande amitié fraternelle », a-t-elle déclaré.

« C’est une tradition qui est consacrée et qui est à la hauteur de cette amitié traditionnelle sincère entre les peuples marocain et sénégalais » ainsi qu’entre le roi Mohammed VI et le président sénégalais Macky Sall, a-t-elle souligné. « Bien évidement, nous avons évoqué des questions internationales, notamment l’Ukraine et les questions africaines, le Sénégal étant le président de l’Union africaine », a-t-elle ajouté.

Le chef de la diplomatie marocaine s’est aussi entretenu mercredi avec son homologue béninois, Aurélien Agbénonci. L’occasion de passer en revue les divers dossiers au cœur de la coopération entre les deux pays, a indiqué M. Agbénonci, dans une déclaration à la presse à l’issue de cet entretien.

M. Nasser Bourita a reçu, aujourd’hui à Rabat, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération du Bénin, M. Aurélien Agbenonci.@AAgbenonciMAEC pic.twitter.com/7GRsnCJbeC — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) March 30, 2022

Le responsable a aussi mis en avant « l’affection particulière que porte le roi Mohammed VI pour le Bénin et les relations privilégiées qu’il entretient avec son frère », le président Patrice Talon.

Les deux parties ont également évoqué les actions susceptibles d’être menées de concert, afin d’ouvrir de nouvelles voies de coopération, a-t-il affirmé. M. Agbénonci a tenu à remercier le Maroc pour son « appui multiforme », particulièrement pendant la pandémie du Covid-19, mais aussi toutes ces facilités qui sont accordées à notre jeunesse, qui vient étudier au Maroc ».

Nasser Bourita a aussi eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec son homologue soudanais Ali Al Sadiq. Ce dernier a insisté sur l’importance de la poursuite de la communication et de la coordination entre les deux pays, sur toutes les questions d’actualité sur les plans continental africain, arabe et international.

La visite des trois ministres s’inscrit dans le cadre de la 21e session ordinaire du conseil exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD). Celle-ci se tient actuellement à Rabat, avec la participation de plusieurs ministres des Affaires étrangères des États membres en vue « d’examiner diverses questions visant la redynamisation de ce groupement régional ».