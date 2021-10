Revenant sur le départ du gouvernement de Nabila Rmili et son remplacement par son prédécesseur Khalid Ait Taleb à la tête du ministère de la Santé, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a souligné que la maire de Casablanca «a fait preuve d’un sens des responsabilités».

« Mme Nabila Rmili, une compétence dont nous sommes fiers et que nous estimons, a fait preuve d’un sens des responsabilités en considérant que les dossiers aujourd’hui sur la table du Conseil de la ville de Casablanca sont importants et prioritaires et exigent d’elle de s’y consacrer pleinement», a déclaré hier soir Aziz Akhannouch.

En effet, «le choix de Mme Rmili pour Casablanca est justifié par l’ampleur des chantiers de la métropole qui doivent être lancés dès aujourd’hui pour développer les services publics et parer aux dysfonctionnements dont souffre la ville», a-t-il souligné, indiquant avoir «pleinement confiance» en la nouvelle maire, pour diriger la plus grande métropole de Casablanca.

Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article 47 de la Constitution, et sur proposition du Chef du gouvernement, le roi Mohammed VI a nommé Khaled Ait Taleb au poste de ministre de la Santé et de la protection sociale, succédant à Mme Nabila Rmili.

« Sa Majesté le Roi a approuvé la proposition du Chef du gouvernement de nommer Khaled Ait Taleb, pour poursuivre les chantiers ouverts et les défis urgents du secteur de la santé, avec au premier rang la poursuite de la gestion du volet sanitaire de l’épidémie du Covid-19 et le bon déroulement de la campagne nationale de vaccination », indiquait un communiqué du cabinet royal.