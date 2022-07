Nouveau rebondissement dans l’affaire de l’ancien patron d’Assu 2000. Le procureur du roi à Tanger a décidé, mardi 5 juillet 2022, de déférer six personnes devant la justice, dont cinq placées en détention préventive. Le multimillionnaire est déjà incarcéré en France.

Il s’agit d’une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre. Au total, six employées du centre d’appels tangérois ont porté plainte contre Jacques Bouthier. Ces plaintes ont provoqué un effet boule de neige : deux autres plaintes s’y sont ajoutées. Ce septuagénaire est désormais poursuivi au Maroc pour «traite d’êtres humains», «attentat à la pudeur», «harcèlement sexuel» et «violences verbales et psychologiques», fait savoir Aicha Guellaa, avocate des plaignantes et présidente de l’Association marocaine des droits des victimes (AMDV).

Lire aussi. Affaires Jacques Bouthier: les victimes marocaines se disent harcelées et intimidées

Faisant suite à une enquête judiciaire sur instructions du procureur du roi dans la ville de Tanger, plusieurs personnes ont été déférées, mardi 5 juillet 2022, devant la justice. «Les six prévenus en question ont été interrogés en présence des victimes ainsi que de la défense. Elles ont été renvoyés devant le juge d’instruction», explique Aicha Guellaa. Selon elle, le juge d’instruction a décidé de placer cinq d’entre eux en détention préventive tandis qu’une personne est poursuivie en état de liberté provisoire.

L’ex dirigeant d’Assu 2000, incarcéré en France

Jacques Bouthier, 75 ans, était un homme d’affaires et classé parmi les 500 premières fortunes françaises. L’homme a été mis en examen en France pour des faits présumés de viols sur mineurs et traite d’êtres humains. Placé en détention, il est soupçonné d’avoir mis en place depuis des années un système sordide pour satisfaire des penchants pédophiles en recrutant des adolescentes dans un climat de précarité sociale.

Sous l’anonymat, les victimes avaient décrit aux médias un climat de harcèlement sexuel banalisé sur fond de chantage à l’emploi dans son entreprise.

Lire aussi. Affaire Jacques Bouthier: de nouvelles accusations au Maroc déclenchent un audit

Depuis le 21 mai dernier, Jacques Bouthier est en détention provisoire. L’ancien dirigeant, dont le patrimoine est estimé à 160 millions d’euros, est déjà mis en examen et placé en détention provisoire, depuis le 21 mai, pour «traite des êtres humains» à l’égard de mineur, «tentative, viols sur mineure de plus de 15 ans», «recours à la prostitution d’un mineur» et «agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans».

«Maintenant que la procédure judiciaire est lancée, il y aura probablement d’autres victimes qui oseront briser le silence. L’association les soutiendra toujours», avance la présidente de l’AMDV. Il y a également une enquête pour «d’abus de biens sociaux», «recel» et «blanchiment en bande organisée».

Lire aussi. Quatre Marocaines portent plainte contre Jacques Bouthier, l'ex-PDG d’Assu 2000

L’avocate des victimes marocaines affirme que les membres de l’association sont surpris du silence de certaines personnes prétendant défendre les droits de l’homme. «Nous ne comprenons pas ce genre de comportements contraire à l’éthique et qui porte atteinte à la dignité ainsi qu’aux droits des victimes», conclut notre interlocutrice.